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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ديشان: التطعيم يبقى الحل الوحيد لمحاربة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 مايو 2021
أشار مدرب منتخب فرنسا ديدييه ديشان إلى أن الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا هو قرار شخصي وذلك قبل دخول الديوك في فقاعة صارمة طوال مدة بطولة أمام أوروبا 2020.
وأوضح ديشان في مؤتمر صحفي: "الحصول على اللقاح ضد فيروس كورونا، قرار شخصي، لا يوجد التزام أو توصية من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم".
وأضاف: "سيكون الأمر صعباً لكن علينا التعايش معه، لكن التطعيم يبقى الحل الوحيد لمحاربة الفيروس في الوقت الحالي".
وختم ديشان: "الحصول على اللقاح لا ينبغي أن يجعلنا ننسى الفقاعة، وأن تنقلات اللاعبين والبعثة بالكامل لن تكون سهلة".