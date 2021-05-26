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ديشان: التطعيم يبقى الحل الوحيد لمحاربة كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 مايو 2021

أشار مدرب منتخب ​فرنسا​ ديدييه ديشان إلى أن الحصول على اللقاح المضاد لفيروس ​كورونا​ هو قرار شخصي وذلك قبل دخول الديوك في فقاعة صارمة طوال مدة بطولة أمام أوروبا 2020.

وأوضح ديشان في مؤتمر صحفي: "الحصول على اللقاح ضد فيروس كورونا، قرار شخصي، لا يوجد التزام أو توصية من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم".

وأضاف: "سيكون الأمر صعباً لكن علينا التعايش معه، لكن التطعيم يبقى الحل الوحيد لمحاربة الفيروس في الوقت الحالي".

وختم ديشان: "الحصول على اللقاح لا ينبغي أن يجعلنا ننسى الفقاعة، وأن تنقلات اللاعبين والبعثة بالكامل لن تكون سهلة".

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