مورينيو نادم بعدما أضاع فرصة ذهبية من ريال مدريد 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 مايو 2021

أشارت شبكة "ديفنسا سنترال"، إلى أن المدرب البرتغالي ​جوزيه مورينيو​ يشعر بالندم لأنه أضاع فرصة ذهبية للعودة إلى مقاعد بدلاء ​ريال مدريد​ في ظل الحديث عن قرب رحيل المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.



وأوضحت الشبكة أن "مورينيو يعتقد أن رئيس النادي الملكي فلورنتينو بيريز كان سيتصل به لقيادة الميرينغي على الفور بعد رحيل زيدان، لولا أن المدرب البرتغالي وقّع مع نادي روما".

وختمت الشبكة أن "مورينيو لا يزال يحظى بتقدير كبير لدى بيريز، ولا زالت علاقتهما ممتازة بعد 8 سنوات من رحيل البرتغالي عن سانتياغو برنابيو".