مارتينيز: نمتلك فريقاً قوياً وإنكلترا أقوى المرشحين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 مايو 2021

اعتبر مدرب منتخب ​بلجيكا​ ​روبرتو مارتينيز​ أن منتخب ​إنكلترا​ يعتبر الأوفر حظاً للتتويج بلقب كأس أمم أوروبا "يورو 2020".



وصرّح مارتينيز لشبكة "ديبورتيفو كواترو" الإسبانية: "منتخب إنكلترا أقوى المرشحين، لأنهم سيلعبون ست مباريات في ويمبلي وهذا ما يعد ميزة لهذا المنتخب".

وأشار بشأن عدم إستدعاء إسبانيا لقائد ريال مدريد سيرجيو راموس: "على كل مدرب أن يتخذ قرارات لصالح الفريق، وهذا ما جعل هناك احترام للماتدور خاصة بعد الفوز على ألمانيا (6-0 في دوري الأمم الأوروبية)".

وأضاف حول منتخب بلاده: "نمتلك فريقا قويا مع لاعبين مميزين لديهم إمكانيات فنية كبيرة وتعودنا على المجازفة في هذه البطولات الكبرى".

وختم مارتينيز بالحديث عن ايدين هازارد: "كان بحالة أفضل منذ عودته من، لكنه ليس كذلك الآن ولكنه يبذل قصارى جهده من أجل استعادة مستواه لأن ما تعرض له في ريال مدريد أمر غير طبيعي، لكنه لا يستسلم وهذا ما أثبته بالفعل خلال الفترة الماضية رغم غيابه الطويل عن ريال مدريد ومنتخب بلجيكا في آخر عام ونصف".