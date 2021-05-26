مدرب إنجلترا يثني على تطور فيل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أثنى المدير الفني للمنتخب الإنجليزي جاريث ساوثجيت على لاعب فريق مانشستر سيتي فيل فودين (20 عاما) بعد أن قدم موسما مبهرا ضمن صفوف مانشستر سيتي وساعد الفريق في التتويج بلقبي الدوري الإنجليزي وكأس رابطة المحترفين، كما يستعد معه لخوض نهائي دوري أبطال أوروبا المقرر أمام تشيلسي يوم السبت المقبل. وأبدى ساوثجيت حماسه لما يمكن أن يقدمه فودين كما أثنى على توظيف المدير الفني لمانشستر سيتي بيب جوارديولا لقدرات اللاعب. وقال ساوثجيت أمس «أشك في أنه بلغ الذروة، وهو أمر مثير للغاية. لقد قدم موسما رائعا». وأضاف «أعتقد أننا جميعا كنا نجلس ونتساءل: هل سيحصل على فرصته وهل سيسلك المسار الصحيح؟، ويجب قول إن جوارديولا نجح في ذلك ببراعة». وتابع «لقد سمح له بالتطور. وكان اللاعب قادرا على التدرب تحت قيادة أفضل مدرب في العالم والعمل يوميا إلى جانب عدد من أفضل اللاعبين في العالم».

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