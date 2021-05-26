كلينسمان يفكر في تدريب توتنهام

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال المدرب الألماني يورجن كلينسمان أمس إنه قد يفكر في العودة إلى توتنهام الإنجليزي كمدرب للفريق، لكنه لم يجر استدعاؤه بعد لذلك.

وخلال مسيرته الاحترافية كلاعب، قضى كلينسمان فترتين ضمن صفوف توتنهام، حيث لعب للفريق في عامي 1994 و1995 وفي عامي 1997 / 1998.

وكان آخر منصب تدريبي تولاه كلينسمان، في هيرتا برلين، وذلك في فبراير 2020، وقبلها كان قد أقيل من تدريب المنتخب الأمريكي.

ورغم أن كلينسمان (56 عاما) لم يحقق نجاحا بارزا في الفترات الأخيرة، فقد أبدى اهتماما بمنصب المدير الفني لتوتنهام.

وقال كلينسمان «بالتأكيد هو أمر ممتع، لا شك في ذلك. رئيس النادي لديه رقم هاتفي، ويمكنه الاتصال بي أي وقت. توتنهام فريق يتواصل التفكير فيه دائما».

وأقال توتنهام مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو في أبريل الماضي وتولى ريان ماسون تدريب الفريق بشكل موقت وقاده لإنهاء الموسم في المركز السابع بالدوري.