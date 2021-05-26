عبدالعزيز بن تركي يرأس الاجتماع الأول للأولمبية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يترأس رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي اليوم الاجتماع الأول لمجلس الإدارة بعد التشكيل الجديد، وذلك في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض.

وسيناقش الاجتماع القرارات التي اتخذتها الجمعية العمومية الـ24 للجنة الأولمبية التي عقدت الأحد الماضي والتقارير المالية والإدارية والبرامج الزمنية للجنة للفترة المقبلة.

وكانت الجمعية العمومية قد زكت مجلس الإدارة الجديد برئاسة الأمير عبدالعزيز بن تركي، والأمير فهد بن جلوي نائبا، وعضوية كل من: الأمير عبدالله بن فهد، والأميرة ريما بنت بندر، والأمير خالد بن الوليد، والأمير خالد بن سلطان، والأمير سلطان بن فهد، وياسر الرميان، وياسر المسحل، وأحمد طباع، وأضواء العريفي، وحبيب الربعان، وغسان طاشكندي، وأحمد الصبان، وأحمد القضماني، وشداد العمري، وإبراهيم المعيقل.

من جهة ثانية، استقبل وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي أمس في مكتبه بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض وزير الرياضة بجمهورية السنغال مطر با والوفد المرافق له.

وبحث اللقاء سبل التعاون بين الطرفين، وتطوير العلاقة الثنائية بين البلدين في الجانب الرياضي، إضافة إلى استعراض العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم تطور الرياضة لدى الجانبين.

على صعيد آخر ونيابة عن الأمير عبدالعزيز بن تركي، وكيل الوزارة لشؤون الرياضة شارك عبدالرحمن السحيباني، في اجتماعات الدورة الـ41 لمجلس إدارة الصندوق العربي للأنشطة الشبابية والرياضية، واجتماعات الدورة (66) للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، التي عقدت أمس -عن بعد-.

وجرى خلال الاجتماعات، مناقشة المواضيع المطروحة على جدول الأعمال، والاطلاع على توصيات الدورة الـ41 لمجلس إدارة الصندوق العربي للأنشطة الشبابية والرياضية، وكذلك تقرير الأمانة الفنية بين دورتي المجلس الـ43 والـ44، إضافة إلى توصيات اللجان الشبابية والرياضية والمالية المعاونة للمجلس.

كما حضر سلسلة الاجتماعات، مدير عام التعاون الدولي بالوزارة محمد الحميضي.