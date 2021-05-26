شكرا لقرائتكم خبر كاريلي ينتظر جلسة الإدارة لترتيب الأوضاع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد المدير الفني لفريق الاتحاد، البرازيلي فابيو كاريلي، توصله إلى اتفاق مع إدارة نادي الاتحاد السعودي على تجديد تعاقده لمدة موسم جديد.

وقال كاريلي في تصريحات تلفزيونية «اتفقت مع إدارة الاتحاد على تجديد العقد لموسم آخر، ونحن بانتظار موافقة وزارة الرياضة على التجديد، سنجلس كجهاز فني مع الإدارة للاتفاق على كل ما يخص الفريق في المرحلة المقبلة والموسم المقبل، كما سأطلع إدارة النادي على الخطة والمنهجية التي تم وضعهما بالفعل، وتنفيذهما مرتبط بالإدارة عقب الجلوس معها».

وأضاف «أظن أننا حققنا نجاحا ملموسا كجهاز فني، فبعد أن تسلمنا الفريق وهو مهدد بالهبوط، أصبح منافسا على المركز الثاني بعد أن ضمن الثالث الذي يكفل له المشاركة في دوري أبطال آسيا الموسم الممقبل».

وشهدت الأيام الماضية تأكيدات على رحيل كاريلي عن الاتحاد، وسعي الأخير للبحث عن مدرب بديل.

وقاد كاريلي فريق الاتحاد إلى النقطة الـ53 عقب الفوز أمس الأول على العين 1/ 0 بالجولة الـ29، وتبقت للفريق مباراة أخيرة بالجولة الأخيرة أمام النصر، وفي حالة الفوز سيخطف المركز الثاني، فيما لن يتضرر مركزه الحالي (الثالث) إذا ما خسر أو تعادل.