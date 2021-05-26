شكرا لقرائتكم خبر بعد زيادة الفرق.. الموسم الحالي الأقل فرقا بالنقاط بين البطل والهابط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - منذ اعتماد زيادة عدد أندية الدوري السعودي للمحترفين عام 2018 من الهيئة العامة للرياضة آنذاك (وزارة الرياضة حاليا) إلى 16 ناديا بدلا من 14، تعتبر نسخة الموسم الحالي التي حسمها الهلال قبل نهايتها بجولة واحدة بفوزه الأحد الماضي على التعاون 1/ 0، هي الأقل من حيث الفارق النقطي بين متصدر الترتيب وصاحب المركز الأخير، مقارنة بالمواسم الماضية الثلاثة الأخيرة.

وكان موسم 2018-2019 هو الأول الذي شهد زيادة عدد الفريق، وفيه نجح النصر في انتزاع لقب البطولة بعد أن وصل عدد نقاطه إلى 70 نقطة في المركز الأول، فيما كان نصيب صاحب المركز الأخير والهابط، فريق أحد 21 نقطة، حيث بقي الفارق بين المتصدر والأخير 49 نقطة.

في الموسم الذي تلاه (2019-2020) حقق الهلال لقب الدوري برقم قياسي في عدد النقاط بعد أن وصل إلى النقطة الـ 72 وهو الرقم الذي لم يسبقه إليه أي من الفرق، فيما كان الفارق الفارق بينه وبين متذيل الترتيب والهابط إلى دوري الأولى، فريق العدالة 51 نقطة، حيث جمع فقط 21 نقطة، ليبقى الفارق بين متصدر الترتيب ومتذيله هو الأكبر في آخر 3 موسم.

في موسم 2020 -2021 الحالي والذي تبقت عليه جولة أخيرة (الـ30)، تقلص الفارق النقطي بين البطل وهو الهلال أيضا، وبين الهابط (فريق العين).

فقبل نهاية البطولة بجولة واحدة، جمع الهلال 58 نقطة، فيما للعين 20 نقطة، وبإمكان الهلال رفع عدد نقاطه إلى61 نقطة حال فوزه في المباراة الأخيرة على الفيصلي، لكنه عدد نقاطه كبطل يظل أيضا الأقل مقارنة بالنسختين الماضيتين، فيما يمكن للعين أن يرفع رصيده إلى أكثر من 20 نقطة ليصبح أكثر فريق هابط يحقق عدد نقاط أكبر مقارنة بالموسمين الماضية، أو يبقى على رصيده الحالي ليبقى الفريق الهابط بأقل عدد نقاط.