شكرا لقرائتكم خبر كأس الملك الـ46 للتعاون المتكامل أم الفيصلي الطموح؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يحتضن استاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض عند الساعة التاسعة مساء اليوم نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين في نسخته الـ46 بلقاء يجمع للمرة الأولى بين التعاون والفيصلي في ظل غياب الأندية الخمسة الكبار (الأهلي والهلال والنصر والاتحاد والشباب) كحالة فريدة في الكرة السعودية بعد صمود دام 55 عاما، وذلك بعد أن كانت نسخة نهائي كأس الملك 1966، هي آخر نسخة تشهد تواجد فريقين من خارج الأندية الأربعة المعروفة، حيث توج الوحدة باللقب، بعد الفوز على الاتفاق في النهائي.

ويرغب التعاون الذي يمر بأفضل مراحله الفنية والتاريخية في استعادة تذوق اللقب الوحيد الذي سبق وأن حققه على حساب الاتحاد في 2019 بعد الفوز عليه 2/1 على الملعب نفسه الذي يشهد نهائي اليوم.

كما يرغب سكري القصيم بقيادة مدربه مايسترو في التتويج باللقب لضمان المشاركة بدوري أبطال آسيا للمرة الثالثة بعد أن فقد ذلك عن طريق دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتشكل الأسماء الأجنبية المتوقع مشاركاتها مع التعاون اليوم، قوة ضاربة بدءا باللاعب المؤثر وهدافه الكاميروني لياندر تاوامبا (14 هدفا في الدوري)، وهداف مسابقة الكأس بثلاثة أهداف، إلى جانب البوروندي سيدريك أميسي، والباراجوياني اليخاندرو روميرو والحارس البرازيلي كاسيو آنجوس ومواطنه المدافع أياجو سانتوس.

أما الفيصلي الذي سجل مشاركته التاريخية الأولى بالوصول لنهائي الكأس موسم 2018 والذي خسره 1/3 أمام الاتحاد بملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، فيريد هو الآخر الظفر باللقب رغم حالة النقص في أوراقه الفنية بغياب عناصر أجنبية مؤثرة مثل رافائيل داسيلفا وإيجور روسي وغييرمي لدواعي البطاقات الملونة، إلا أن مديره الفني شاموسكا قادر على إيجاد الخطة الملائمة بعد أن شارك في موقف مماثل في لقاء النصر في دور نصف النهائي بعد أن كسبه بهدف قاتل، علما أنه لعب 80 دقيقة بعشرة لاعبين بعد طرد قائد الفريق إيجور روسي.

ويسعى أبناء حرمة لفتح باب تاريخ جديد لمنطقة سدير وتسجيل اسم المنطقة في لوحة شرف البطولة الأغلى كبطل جديد في سماء الكرة السعودية ونيل شرف التمثيل الآسيوي للمرة الأولى في تاريخه.

ويعول (عنابي سدير) على مهاجم الرأس الأخضر جوليو تافاريس هداف الفريق ( 14 هدفا في الدوري)، وحارسه مصطفى ملائكة ومحمد قاسم، ووليد الأحمد، ومحمد الصيعري، والهولندي هشام فايق، والفرنسي رومان أمالفيتانو.

كيف تأهل التعاون؟







بدأ دور الـ16 بالفوز على ضمك 2 /1



فاز على القادسية 2/ 1 في دور الثمانية



تغلب على الفتح 3/ 2 في نصف النهائي



كيف تأهل الفيصلي؟





استهل دور الـ16 بالفوز على الاتفاق 9/8 بركلات الترجيح (الوقت الأصلي 0/0)



تجاوز الباطن 2/1 في دور الثمانية



تغلب على النصر 1/0 في نصف النهائي



التعاون بالأرقام





سجل 7



استقبل 4



معدل التسجيل 2.3



معدل الاستحواذ 49.3 %



إجمالي التسديدات 38



تسديدات على المرمى 18



إجمالي التمريرات 11.3



دقة التمرير 77.6 %



التمريرات الصحيحة 856



بطاقات حمراء 1



بطاقات صفراء 12



الفيصلي بالأرقام