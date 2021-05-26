شكرا لقرائتكم خبر الأدوية والقيم الرياضية خلال ندوة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وافتتح رئيس مكتب الدورة السابعة لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة، ماركوس دياز الندوة، إلى جانب الرئيس التنفيذي للجنة السعودية للرقابة على المنشطات، نائب رئيس مؤتمر اليونسكو للأطراف لمكافحة المنشطات، ومستشار وزير الرياضة عبدالعزيز المسعد، كما تضمنت الندوة مشاركة المدير العام المساعد لليونسكو للعلوم الاجتماعية والإنسانية السيدة غابرييلا راموس، ورئيس اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات الدكتور صالح القنباز، بالإضافة إلى مديرة مكتب اليونسكو الإقليمي للتربية في الدول العربية، السيدة كوستانزا فارينا.
وتهدف الندوة إلى معرفة آخر التطورات في دستور الأدوية ومعرفة مخاطر استعمالها، وتعارضها مع القيم الرياضية، بالإضافة إلى معرفة تأثيرها على فيروس كورونا.
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