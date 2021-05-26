شكرا لقرائتكم خبر اليوم.. نصف نهائي العرب لقدم الصالات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يقام اليوم الدور نصف النهائي لكأس العرب لكرة قدم الصالات التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم في القاهرة، حيث يلتقي منتخب مصر مع نظيره المنتخب الإماراتي، بينما يجمع اللقاء الثاني بين منتخبي المغرب والبحرين.

وتنطلق على صالة حسن مصطفى الرياضية مباراة مصر والإمارات في الثالثة مساء بتوقيت القاهرة، تليها عند السادسة مساء المواجهة الأخرى في نصف النهائي بين منتخبي المغرب والإمارات.

وتأهل المنتخب المصري متصدرا للمجموعة الأولى بـ7 نقاط من فوزين وتعادل، ليلاقي منتخب الإمارات وصيف المجموعة الثانية الذي جمع 6 نقاط من انتصارين وخسارة واحدة.

في المقابل اعتلى منتخب المغرب صدارة المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات، ليلاقي المنتخب البحريني وصيف المجموعة الأولى بـ6 نقاط من فوزين وخسارة واحدة.

يذكر أن المباراة النهائية ستقام السبت المقبل.