الأخضر يضم الحراس الأكثر تلقيا للأهداف

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استدعى المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، الفرنسي هيرفي رينارد أمس، قائمة من 27 لاعبا للانضمام إلى المعسكر الإعدادي الذي سيقام بمدينة الرياض خلال الفترة من 31 من مايو الحالي إلى 15 يونيو المقبل استعدادا للمرحلة المقبلة من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، والتي تستأنف منافساتها بنظام التجمع وتستضيفها مدينة الرياض، وذلك بسبب القيود التي فرضت في الفترة الماضية على السفر، والناتجة عن جائحة (كوفيد-19) في قارة آسيا.

وسيخوض الأخضر المنافسات المتبقية من التصفيات الآسيوية 3 مباريات الأولى أمام منتخب اليمن في الخامس من يونيو المقبل، فيما ستكون المباراة الثانية في 11 يونيو أمام منتخب سنغافورة، وسيختتم الأخضر التصفيات بمواجهة منتخب أوزبكستان في 15 يونيو.

ويتصدر الأخضر مجموعته الرابعة برصيد 11 نقطة.

حراس الأخضر

اختار هيرفي 4 حراس مرمى للمعسكر المقبل وهم حارسا الأهلي محمد العويس ومحمد الربيعي وحارس الشباب زيد البواردي، وحارس الوحدة عبدالله العويشير، وأربعتهم من بين أكثر حراس المرمى في النسخة الحالية تلقيا للأهداف، حيث استقبلت شباك فرقهم مجتمعة، 154 هدفا بعد أن تصدوا للوقوف بين خشباتها الثلاث، بواقع 43 هدفا في الشباب (زيد البواردي)، و54 هدفا في الأهلي (محمد العويس وقليل منها لمحمد الربيعي)، و57 هدفا في الوحدة (عبدالله العويشير).

قائمة الـ27 لاعبا

