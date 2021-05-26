الأخضر يضم الحراس الأكثر تلقيا للأهداف

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وسيخوض الأخضر المنافسات المتبقية من التصفيات الآسيوية 3 مباريات الأولى أمام منتخب اليمن في الخامس من يونيو المقبل، فيما ستكون المباراة الثانية في 11 يونيو أمام منتخب سنغافورة، وسيختتم الأخضر التصفيات بمواجهة منتخب أوزبكستان في 15 يونيو.
ويتصدر الأخضر مجموعته الرابعة برصيد 11 نقطة.
حراس الأخضر
اختار هيرفي 4 حراس مرمى للمعسكر المقبل وهم حارسا الأهلي محمد العويس ومحمد الربيعي وحارس الشباب زيد البواردي، وحارس الوحدة عبدالله العويشير، وأربعتهم من بين أكثر حراس المرمى في النسخة الحالية تلقيا للأهداف، حيث استقبلت شباك فرقهم مجتمعة، 154 هدفا بعد أن تصدوا للوقوف بين خشباتها الثلاث، بواقع 43 هدفا في الشباب (زيد البواردي)، و54 هدفا في الأهلي (محمد العويس وقليل منها لمحمد الربيعي)، و57 هدفا في الوحدة (عبدالله العويشير).
قائمة الـ27 لاعبا
- محمد العويس، زيد البواردي، عبدالله العويشير، محمد الربيعي (لحراسة المرمى)
- حسان تمبكتي، عبدالله مادو، عبدالإله العمري، علي البليهي، سعود عبدالحميد، محمد البريك، سلطان الغنام، مهند الشنقيطي، ياسر الشهراني (للدفاع)
- عبدالله عطيف، علي الحسن، عبدالإله المالكي، علي الأسمري، ناصر الدوسري، سامي النجعي، سلمان الفرج، محمد الكويكبي، فهد المولد، عبدالرحمن غريب، سالم الدوسري (للوسط)
- فراس البريكان، عبدالله الحمدان، صالح الشهري (للهجوم)
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