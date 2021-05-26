شكرا لقرائتكم خبر عن إيدرسون: سأطلب من المدرب تنفيذ الحاسمة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

كشف البرازيلي إيدرسون حارس نادي مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز عن رغبته بتنفيذ ركلة الجزاء الحاسمة في حال انتهاء المباراة بالتعادل مع تشيلسي في نهائي دوري أبطال اوروبا السبت المقبل.

وقال إيدرسون الذي يتمرن على تنفيذ ركلات الجزاء مع زملائه في التمرينات: "أنا في قائمة منفذي ركلات الجزاء، لست بحاجة للتمرن عليها كثيراً وسأنفذ الركلة الخامسة الحاسمة، سأطلب من المدرب جواريولا تنفيذها لكن ال"بوس" لا يسمح لي بذلك".

وتابع إيدرسون: "لا أتمرن كثيراً على تنفيذ الركلات الحرة، أتمرن على ركلات الجزاء فقط وعندما كنت ألعب في ريبيرو نفذت بعض الركلات الحرة لكن أصبح هذا ماضياً الآن، أنا أفضل منفذ ركلة جزاء لكن لا يتم اختياري للقيام بها".

وكشف الحارس الاحتياط سكوت كارسون عن تمرن إيدرسون على تنفيذ ركلات الجزاء في التمرينات قبل النهائي المرتقب، وقال: "سدد بعض الكرات القوية علي وعلى زاك شتيفن، يسدد بقوة لدرجة أنك تتمنى أن يسجل كي لا يؤذيك بتسديدته يسجل من ركلة جزاء بين حين وآخر ويبدو أنه يعثر على الزاوية الأنسب في كل مرة، مع هذه القوة يبدو مذهلاً".