شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح أفضل لاعب للعام في ليفربول والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حصد النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي جائزة أفضل لاعب للعام في النادي بعد تسجيله 31 هدفا هذا الموسم في جميع المسابقات.

واعترف صلاح بأن أكثر اللحظات تميزاً في موسم الفريق هي عندما سدد الحارس البرازيلي أليسون رأسية في شباك ويست بروميتش ليحرز فوزاً ثميناً للفريق ويضمن المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وقال صلاح الذي تفوق في تصويت المشجعين على زميليه فابينيو ونات فيليبس: "بالتأكيد أنا سعيد لهذه الجائزة خصوصاً أنها تصويت المشجعين لكن أهم لحظة في الموسم كانت الفوز وضمان التأهل لدوري أبطال أوروبا، أعتقد أنني لعبت بشكل جيد هذا الموسم لكن الهدف لا يتعلق بي بل بجميع الفريق، عانينا كثيراً من غياب المشجعين لذلك سعدت كثيراً بعودتهم في آخر مباراة بالموسم، أبرز لحظة في موسمنا كانت تسديدة أليسون، لا يسعني التعليق على هدفه المذهل وسعيد من أجله. كانت رأسية رائعة فعلاً وغير متوقعة ولا تصدق، ساعدنا بهدفه الرائع وحصلنا على النقاط الثلاثة".