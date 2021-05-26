شكرا لقرائتكم خبر عن حارس عراقي يقتحم «جينيس» في سن ال48 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

شهدت مباريات دوري الدرجة الأولى لكرة القدم في العراق، ظاهرة غير مسبوقة في الملاعب العراقية تمثلت في وجود حارس مرمى فريق الصليخ، منعم فليح، البالغ 48 عاماً، حيث ذاد عن مرمى فريقه بكل شجاعة واقتدار.

وأشارت مصادر كروية في العراق، إلى أن الحارس منعم فليح، يعد أول حارس مرمى في العراق يبلغ هذا العمر، وهو لم يزل يمارس لعبة كرة القدم كحارس مرمى أساسي، وليس احتياطياً؛ بل أكدت المصادر نفسها أن هناك محاولات تبذل لإدخاله موسوعة جينيس للأرقام القياسية؛ لأنه ربما يكون أكبر حارس مرمى في العالم في الوقت الراهن.

وسبق للحارس منعم فليح أن مثل العديد من الفرق الكروية في العراق، منها فريق الشباب الذي خاض معه أول مباراة رسمية في الدوري العراقي في موسم 1994 1995، كما مثل فريق زاخو إلى جانب الحارس العراقي المعروف نور صبري، ودافع عن شباك مرمى فريق الرمادي.