شكرا لقرائتكم خبر عن مارتن يفوز بالمرحلة 17 من سباق إيطاليا للدراجات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سيجا دي آلا (ايطاليا) - رويترز

أكمل الإيرلندي دانييل مارتن الفوز بمراحل في كل السباقات الكبرى، بعد تفوقه على جميع منافسيه في المرحلة 17 لسباق إيطاليا للدراجات التي أظهر خلالها إيجان بيرنال متصدر الترتيب العام أول علامة على التراجع الأربعاء.

وسبق لمارتن الفوز بمرحلتين في سباق فرنسا عامَي 2013 و2018، كما فاز بمرحلة في سباق إسبانيا 2020.

وفاز متسابق فريق "ستارت اب نيشن" بالمرحلة التي امتدت لمسافة 193 كيلومتراً من "كانازي" إلى سيجا "دي آلا"، متفوقاً على البرتغالي جواو ألميدا متسابق فريق "ديكونينك-كويك ستيب"، والبريطاني سايمون ييتس متسابق فريق "بايك اكستشينج" اللذين احتلا المركزين الثاني والثالث بفارق 13 و30 ثانية عن الفائز.

وهاجم ييتس المنافسين البارزين قرب نهاية المرحلة، وتبعه بيرنال بسهولة قبل أن تخور قواه فجأة.

وبمساعدة زميله في فريق "إنيوس جريناديرز" الكولومبي داني مارتينيز، عوض بيرنال بعض الخسائر لينهي المرحلة سابعاً بفارق 53 ثانية عن ييتس.

ويتصدر بيرنال، الذي دخل السباق وهو لا يزال يعاني من آثار مشاكل في الظهر عرقلت مسيرته في موسم 2020، الترتيب العام بفارق دقيقتين و21 ثانية عن الإيطالي داميانو كاروسو، بينما تقدم ييتس للمركز الثالث بفارق ثلاث دقائق و23 ثانية عن بطل سباق فرنسا 2019.