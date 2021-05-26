مقتل مرتكب حادث إطلاق النار الجماعى فى كاليفورنيا

الشارقة - اميمة ياسر - أفادت وسائل إعلام أمريكية بمقتل وإصابة عدد من الأشخاص فى حادث إطلاق نار فى سان خوسيه بولاية كاليفورنيا، وقال رئيس البلدية، سام ليكاردو، على "تويتر" إن مطلق النار قتل فى تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن وتم إخلاء منشأة سكة حديد لتخزين عربات القطارات الخفيفة، وهو ما أكدته الشرطة الأمريكية فى بيان لها.

وقال متحدث باسم مكتب عمدة مقاطعة سانتا كلارا ، إن إطلاق نار على رايليارد في سان خوسيه بكاليفورنيا أدى إلى مقتل العديد من الأشخاص وإصابة عدد آخر.

ولم يذكر متحدث باسم مكتب عمدة مقاطعة سانتا كلارا العدد الدقيق للضحايا ، لكنه أكد للصحفيين أن هناك "إصابات متعددة ووفيات متعددة. ومن بين الضحايا موظفين بهيئة النقل.

وقال حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم أيضًا في تغريدة على تويتر إنه يراقب الوضع عن كثب ويظل على اتصال بمسئولي إنفاذ القانون المحليين.