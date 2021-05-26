واتساب يحرك دعوى قضائية ضد الحكومة الهندية

الشارقة - اميمة ياسر - رفعت شركة واتساب دعوى قضائية ضد الحكومة الهندية في محاولة لمنع القواعد الجديدة التي تقول إنها ستؤدي إلى "المراقبة الجماعية" من خلال إجبار منصات التواصل الاجتماعي على تسليم معلومات خاصة عن مستخدميها.

وأكدت الشركة، الأربعاء، أن مثل هذه الشكوى قد تم تقديمها إلى محكمة دلهي العليا. وطلبت "CNN Business" طلبت نسخة من الدعوى.

والدعوى هي محاولة لدرء القواعد الصارمة التي من المفترض أن تدخل حيز التنفيذ الأربعاء المقبل. وتشمل مطالبة الشركات بإنشاء أدوار خاصة في الهند لإبقائها ملتزمة بالقانون المحلي، والبقاء على اتصال مع سلطات إنفاذ القانون على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. هناك أيضًا متطلبات بأن تزيل الخدمات بعض أنواع المحتوى، بما في ذلك المشاركات التي تحتوي على "العري الكامل أو الجزئي".

لكن القاعدة التي يعارضها معها واتساب هي تلك التي تطلب من الشركات تتبع "المنشئ الأول" للرسائل إذا طلبت السلطات ذلك. قالت الحكومة إن مثل هذه الطلبات لن يتم تقديمها إلا فيما يتعلق بالجرائم الخطيرة، لكن الشركة تشعر بالقلق من أن هذه الخطوة ستنهي بشكل فعال أي ضمان لخصوصية المستخدم من خلال مطالبة المنصة المملوكة لشركة فيسبوك بتتبع كل رسالة.

وقال متحدث باسم الشركة "إن مطالبة تطبيقات المراسلة" بتتبع "الدردشات تعادل مطالبتنا بالاحتفاظ ببصمة لكل رسالة يتم إرسالها على واتساب، مما قد يكسر التشفير من طرف إلى طرف ويقوض حق الأشخاص في الخصوصية بشكل أساسي".

وفي بيان لـ CNN Business، قال المتحدث باسم الشركة: "لقد انضممنا باستمرار إلى المجتمع المدني والخبراء في جميع أنحاء العالم في معارضة المتطلبات التي من شأنها أن تنتهك خصوصية مستخدمينا".

ووصفت وزارة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات الهندية دعوى واتساب بأنها "محاولة مؤسفة" لمنع القواعد الجديدة من أن تدخل حيز التنفيذ في اللحظة الأخيرة.

وقالت في بيان: "الحكومة تحترم حق الخصوصية وليس لديها نية لانتهاكه عندما يُطلب من واتسآب الكشف عن أصل رسالة معينة".

وأضافت الوزارة أنها ستطلب من المنصة فقط الكشف عن البيانات الخاصة إذا لزم الأمر للتحقيق أو منع "الجرائم الخطيرة للغاية" المتعلقة بسيادة وأمن وسلامة الهند أو النظام العام أو الاغتصاب أو الاعتداء الجنسي على الأطفال أو المواد الجنسية الصريحة.