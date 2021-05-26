أندية سوبر ليج تصدر بيانا رسميا ترفض خلاله تهديدات يويفا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي:

أصدرت أندية برشلونة وريال مدريد ويوفنتوس، بيانا رسمياً، ترفض خلاله الضغوطات والتهديدات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، ضدهم بسبب استمرارهم في مشروع دوري السوبر الأوروبي "سوبر ليج".

وكان يويفا أعلن عن فتح إجراء تأديبي بحق ثلاثة أندية، هي ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس التي لا تزال ترفض التخلي عن فكرتها بإقامة مسابقة "دوري السوبر الأوروبي".

وقالت الأندية الثلاثة التي أصدرت بيانا مشتركا فيما بينها، إنها ترفض الإكراه والتهديدات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي عليها.

وجاء نص البيان الذي أصدرته الأندية الثلاثة كالتالي:

الضغوطات التي يمارسها الاتحاد الأوروبي على النوادي الثلاثة أمر ينذر بالخطر، باعتبار أن المحكمة حذرت من أي عقوبات قد تمارس في حق مؤسسي السوبر ليج.

برشلونة وريال مدريد ويوفنتوس يعلنون عن رفضهم المُطلق للإكراه والتهديدات التي تأتي من الاتحاد الأوروبي.

وفتح تحقيق بشأن بطولة السوبر ليج الأوروبي أمر يقوض سياسة المواطن الأوروبي وديموقراطية الاتحاد الأوروبي.

بدلا من دراسة طرق تحديث كرة القدم يريد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم فرض عقوبات على الأندية المؤسسة، الأمر الذي لن نقبله.

نؤكد أننا (برشلونة، ريال مدريد، يوفنتوس) لن نستسلم لكل هذه الضغوطات والإكراهات، وسنواصل إدارتنا الحازمة لمناقشة حلول تحديث كرة القدم.

إما أن نجدد كرة القدم، أو نشهد دمارها الأبدي.