"زمالك 2003" يفوز ببطولة الجمهورية بعد ثلاثية في مرمى إنبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رامي بشاي:

فاز فريق الزمالك مواليد 2003 ببطولة الجمهورية عقب انتهاء مباراته اليوم الأربعاء أمام نظيره إنبي بثلاثية نظيفة ضمن منافسات الجولة 18 ـ الأخيرة ـ من المرحلة الثانية من المسابقة.

وسجل ثلاثية الزمالك في مرمى إنبي كلًا من عبدالله محمد في الدقيقة 40 من الشوط الأول الذي انتهى بالتقدم بهدف نظيف قبل أن يُضيف كريم عبدون الهدف الثاني بعد مرور 6 دقائق من الشوط الثاني قبل أن يختتم ماجد هاني اللقاء بهدف ثالث في الدقيقة 90.

وبفوز الزمالك أمام نظيره إنبي بثلاثية نظيفة رفع رصيده إلى النقطة 36 بجدول ترتيب المسابقة ومن ثمّ الفوز باللقب.

ويقود أحمد عبدالرؤوف، الفريق كمدير فني، بينما يُساعده عامر صبري كمدرب عام وحسام أسامة كمدرب مساعد ومحمد عبد الرحيم "ميشو" كمدير إداري للفريق، وأيمن الطويل كمدرب للحراس وخالد عبد الرسول للعلاج الطبيعي.

وحرص حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك وحسين السيد وحسام المندوه الحسيني أعضاء اللجنة وحسين السمري المدير التنفيذي على التواجد بمجمع ملاعب الناشئين؛ لمؤازرة فريق ٢٠٠٣ لكرة القدم أمام إنبي.