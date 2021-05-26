الجهاز الطبي لبيراميدز يكشف حالة مصابي الفريق

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

كشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز، موقف مجموعة اللاعبين المصابين في صفوف فريق الكرة بسبب ضغط المباريات وتواليها محليا وقاريا في الفترة الماضية، ما خلف عدد من المصابين في الفترة الأخيرة.

وشدد المنيري على أن محمد فاروق صانع ألعاب الفريق يعاني من شد في العضلة الخلفية، مشيرا إلى أنه مستمر حاليا في برنامجه العلاجي والتأهيلي مع الجهاز الطبي لمدة أسبوع إضافي، ولكنه بكل حال لن يكون متواجدا في مباراة الإسماعيلي المقبلة بالدوري، على أمل عودته في المرحلة المقبلة.

وأكد طبيب بيراميدز أن المهاجم الغاني جون أنطوي يعاني هو الآخر من شد في العضلة الأمامية تعرض له خلال لقاء أنيمبا بالقاهرة، موضحا أن اللاعب مستمر في برنامج علاجي وتأهيلي ممتد لعشرة أيام قادمة على أمل تجهيزه سريعا في ظل توالي المباريات المحلية والقارية للفريق.

وأوضح المنيري أن المدافع الدولي الشاب أسامة جلال مستمر حاليا في برنامجه العلاجي والتأهيلي بعد جراحة الفتاء التي أجراها مؤخرا ومن المنتظر أن يستمر في برنامجه العلاجي لمدة أسبوعين قادمين على أمل أن يعود في أسرع وقت ممكن حيث يؤدي البرنامج العلاجي بصورة مكثفة.

وكشف الطبيب عن إصابة عمر جابر لاعب وسط الفريق بإصابة تم تشخصيها على أنها "حزام ناري" ويخضع حاليا لبرنامج علاجي مع أحد الأطباء في انتظار قرار عودته للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

وعن موقف أحمد حمودي صانع ألعاب الفريق، أكد المنيري أن اللاعب يؤدي حاليا المرحلة الأخيرة من برنامجه العلاجي والتأهيلي بعد جراحة وتر أكيلس التي أجراها قبل عدة أشهر، ويسير في برنامجه التأهيلي بصورة طيبة على أمل اللحاق بما تبقى من مباريات في الموسم الحالي.

وكشف الطبيب عن أن الثنائي أحمد الشيخ صانع الألعاب، والمهاجم الفلسطيني محمود وادي، عادا مؤخرا للمشاركة في التدريبات الجماعية بعد الشفاء تماما من الإصابة التي أبعدتهما عن الفريق لفترة طويلة، ويتم تجهيزهما فنيا وبدنيا، وقرار مشاركتهما في المباريات بيد الجهاز الفني.