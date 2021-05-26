فيديو | شاهد اهداف مباراة الترجي والنجم في كأس تونس «رأسية مبي تؤهل ليتوال»

قاد المدافع الكاميروني جاك أمور مبي فريق النجم الساحلي للتأهل إلى دور 16 من كأس تونس “صالح بن يوسف”، على حساب الترجي، إثر فوزه بنتيجة (1-0)، في المباراة التي أقيمت على الملعب الاولمبي حمادي العقربي “رادس سابقًا”.

وسجل هدف المباراة الوحيد لصالح نادي النجم، المدافع الكاميروني “جاك مبي”، في الدقيقة (35) من زمن الشوط الأول.

وأدار مواجهة النجم والترجي الحكم التونسي “أيمن النصري”، وانطلقت صافرة البداية في تمام الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش، 16:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت السعودية.

ودخل الترجي المباراة بالتشكيلة التالية: معز بن شريفية – عبد القادر بدران – خليل شمام – حمدي النقاز – إلياس الشتي – محمد علي بن رمضان – غيلان الشعلالي – عبد الرؤوف بن غيث – أنيس البدري – وليام توجي – خالد عبد الباسط.

في المقابل جاءت تشكيلة النجم كالآتي: أيمن المثلوثي – حسين بن عيادة – صدام بن عزيزة – رضوان بن وناس – وجدي كشريدة – جاك أمبي – محمد حاج محمود – حمزة لحمر – الطيب المزياني – زين الدين بوتمان – أيمن الصفاقسي.

دخل النجم والترجي أجواء المباراة مبكرًا وبقوة، حيث لعب الفريقين كرة هجومية بحتة، وجاء أولى الفرص الخطرة لصالح ليتوال في الدقيقة (15)، عبر تسديدة زين الدين بوتمان التي أنقذها الحارس معز بن شريفية على مرتين ببراعة.

وصنع نادي الترجي فرصته الأولى عند الدقيقة (22)، عن طريق أنيس البدري الذي أرسل كرة عرضية من الجهة اليسرى، أرتقى لها غيلان الشعلالي، وضربها رأسية أعلى من المرمى.

ووقفت العارضة سدًا منيعًا مع الترجي أمام نادي النجم وحرمته من افتتاح التسجيل بعدما ردت تسديدة رائعة على الطائر من حسين عيادة في الدقيقة (34).

وبعدها بدقيقة واحدة فقط، نجح النجم الساحلي في تسجيل الهدف الأول عن طريق المدافع الكاميروني “جاك مبي”، الذي قابل عرضية حمزة لحمر من الركنية برأسية قوية جدًا سكنت شباك معز بن شريفية.

نتيجة الترجي والنجم – ليتوال يحافظ على تقدمه

ومع بداية الشوط الثاني، أقحم مدرب الترجي معين الشعباني، النجم الليبي حمدو الهوني بدلًا من وليام توجوي الذي لم يقدم شيء يذكر في الشطر الأول.

وكاد النجم يخطف الهدف الثاني في الدقيقة (47) عن طريق الطيب المزياني، ولكن تسديدته مرت بمحاذاة المرمى.

وكان النجم قريب مرة أخرى من شباك الترجي، بعدما قابل رضوان بن وناس كرة عرضية أتت من الجهة اليسرى برأسية تصدى لها بن شريفية في الدقيقة (55).

وحاول المهاجم الغاني عبدالباسط خالد خطف هدف التعادل لنادي الترجي في الدقيقة (66)، ولكن رأسيته جاورت المرمى.

وفي الدقيقة (73)، ظهر حمدو الهوني بعدما أقتحم منطقة الجزاء من الجهة اليسرى ليتلقى تمريرة على طبق من فضة سددها مباشرة في المرمى ولكن المثلوثي أبعدها إلى الركنية.

ورد نادي النجم بهجمة مرتدة سريعة في الدقيقة (75) عن طريق المزياني الذي مرر كرة إلى بوتمان ليطلق الأخير تصويبة قوية تصدى لها بن شريفية على مرتين.

وصمد دفاع نادي النجم أمام محاولات الترجي في باقي الدقائق، لتنتهي المباراة بفوز ليتوال بنتيجة (1-0)، ويتأهل إلى دور 16 من كأس تونس 2021.

فيديو اهداف وملخص الترجي والنجم