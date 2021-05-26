مشاهدة مباراة مولودية الجزائر وشباب قسنطينة فى بث مباشر بـ الدوري الجزائري «الجولة 23»

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مشاهدة مباراة مولودية الجزائر وشباب قسنطينة فى الدوري الجزائري، ضمن مباريات اليوم الاربعاء 26 مايو 2021، فى إطار منافسات الجولة 23.

يحل مولودية الجزائر ضيفاً ثقيلاً أمام نظيره النادي الرياضي القسنطيني على ملعب رمضان بن عبد المالك، وعينه على تحقيق الفوز واقتناص الثلاث نقاط من أجل الدخول فى المنافسة على اللقب حيث يمتلك الفريق مبارتين أقل.

ويدخل مولودية الجزائر مباراة اليوم فى المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الجزائري، بفارق نقطة واحدة عن شبيبة القبائل السادس، وبفارق نقطتين عن شباب بلوزداد الخامس.

ولعب العميد فى الدوري الجزائري 20 مباراة، حقق الفوز فى 9 مباريات، وتعادل فى 7 مباريات، وتلقي 4 هزائم، وسجل لاعبوه 29 هدفاً واستقبلت شباكه 17 هدفاً.

على الجانب الآخر يدخل أصحاب الضيافة مباراة اليوم فى المركز الحادي عشر برصيد 32 نقطة، جمعهم من 22 مباراة، فاز فى 8 مباريات، وتعادل فى 8 مباريات، وتعرض لـ 6 هزائم، وسجل لاعبوه 22 هدفاً واستقبلت شباكه 16 هدفاً.

جدير بالذكر ان لقاء الذهاب بين الفريقين فى الدوري الجزائري بالجولة الرابعة، قد شهد فوز مولودية الجزائر بهدف اللاعب “بلقاسم براهيمي”، فى المباراة التي أقيمت على ملعب 5 جويلية 1962 يوم 1 يناير 2021.

بث مباشر مولودية الجزائر وشباب قسنطينة

تنطلق صافرة بداية مباراة مولودية الجزائر وشباب قسنطينة فى تمام الساعة 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية، 16:00 بتوقيت جرينتش، بإدارة من الحكم “عبد العالي إبرير”.

تنقل مباراة شباب قسنطينة ومولودية الجزائر على قناة المؤسسة العمومية للتليفزيون الجزائري والناقل الحصر للدوري الجزائري فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما تنقل على القناة الأرضية لـ التليفزيون الجزائري.

شباب قسنطينة (1-0) مولودية الجزائر

الدوري الجزائري (الجولة 23)

ملعب رمضان بن عبد المالك

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ملخص واهداف مباراة شباب قسنطينة ومولودية الجزائر فى الدوري الجزائري

الدقيقة 37 | شباب قسنطينة يتقدم بالهدف الاول عن طريق اللاعب “براهيم ديب” من تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء