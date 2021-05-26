مشاهدة مباراة الوداد والمغرب الفاسي فى بث مباشر بـ الدوري المغربي «الجولة 20»

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مشاهدة مباراة الوداد والمغرب الفاسي فى الدوري المغربي، ضمن مباريات اليوم الاربعاء 26 مايو 2021، لحساب الجولة 20.

يستقبل الوداد الرياضي نظيره المغرب الفاسي على المركب الرياضي محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، وعينه على اقتناص الثلاث نقاط من أجل مواصلة الصدارة وتوسيع الفارق بينه وبين ملاحقه الرجاء الى أربع نقاط.

ويدخل الوداد البيضاوي مباراة اليوم وهو يحتل المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المغربي برصيد 34 نقطة، جمعها من 16 مباراة فقط، حقق الفوز فى 10 مباريات، وتعادل فى 4 مباريات، وتعرض لهزيمتين، ويتبقى له 3 مباريات مؤجلة.

ويتفوق الوداد البيضاوي على غريمه وجاره الرجاء صاحب المركز الثاني بفارق نقطة واحدة، علما بأن الفريق الأخضر لعب مباراة أكثر.

ويدخل الوداد مباراة اليوم منتعشاً بالتأهل إلى الدور نصف النهائي من دوري أبطال أفريقيا، للموسم الثالث على التوالي، بعد الفوز على مولودية الجزائر بنتيجة 2-1 في مجموع مباراتي الدور ربع النهائي.

على الجانب الآخر، يدخل المغرب الفاسي مباراة اليوم وهو يحتل المركز الحادي عشر في ترتيب الدوري المغربي برصيد 22 نقطة، جمعهم من 19 مباراة، حقق الفوز فى 4 مباريات فقط، وتعادل فى 10 مباريات، وتعرض لخمس هزائم.

يذكر ان لقاء الذهاب بين الوداد الرياضي والمغرب الفاسي فى الدوري المغربي بالجولة الخامسة، قد شهد فوز الواك بهدف اللاعب “سايمون مسوفا”، فى المباراة التي اقيمت على ملعب الحسن الثاني بمدينة فاس.

بث مباشر الوداد والمغرب الفاسي

تنطلق صافرة بداية مباراة الوداد والمغرب الفاسي فى تمام الساعة 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية، 16:00 بتوقيت جرينتش.

تنقل مباراة الوداد والمغرب الفاسي فى الدوري المغربي على قناة المغربية الرياضية بصوت المعلق الرياضي “محمد العدالي”.

الوداد (-) المغرب الفاسي

الدوري المغربي (الجولة 20)

المركب محمد الخامس – الدار البيضاء