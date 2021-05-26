مشاهدة مباراة البنك الاهلي وسموحة فى بث مباشر بـ الدوري المصري «الجولة 24»

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مشاهدة مباراة البنك الاهلي وسموحة فى الدوري المصري، ضمن مباريات اليوم الاربعاء 26 مايو 2021، لحساب الجولة 24.

يستضيف البنك الاهلى نظيره سموحة على ستاد بتروسبورت بالقاهرة، في مواجهة صعبة للفريقين حيث يسعي الفريق الضيف والملقب بالموج الأزرق لتحقيق الفوز للاقتراب من ثلاثي المقدمة، بينما يصارع المضيف من أجل البقاء فى الدوري الممتاز.

يدخل البنك الاهلى مباراة اليوم فى المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 18 نقطة، جمعهم من 22 مباراة، فاز في 3 مباريات، وتعادل في 9 مباريات، وخسر 10 مباريات، ومازال لديه لقاء مؤجل.

على الجانب الآخر يدخل سموحة اللقاء فى المركز الرابع برصيد 35 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن المصري البورسعيدى ثالث الترتيب بعد خسارته من الزمالك فى نفس الجولة الاثنين الماضي، ولعب سموحة 23 مباراة فاز في 7 لقاءات وتعادل في 14 مباراة وخسر مواجهتين.

وفى الجولة الماضية بالدوري المصري تعرض البنك الاهلى للخسارة أمام المقاولون العرب بهدف دون رد، بينما فاز سموحة أمام الانتاج الحربي بنتيجة 4-2.

يذكر ان لقاء الذهاب بين الفريقين فى الدوري المصري بالجولة السابعة قد انتهي بالتعادل الايجابي بنتيجة 2-2، فى المباراة التي أقيمت فى الاسكندرية يوم 12-1-2021.

بث مباشر البنك الاهلي وسموحة

تنطلق صافرة بداية مباراة البنك الاهلي وسموحة فى تمام الساعة 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية، 15:00 بتوقيت جرينتش، بإدارة من الحكم “محمد يوسف”.

تنقل مباراة البنك الاهلي وسموحة فى الدوري المصري على قناة أون تايم سبورت (2) بصوت المعلق الرياضي “محمد الغياتي”.

البنك الاهلي (-) سموحة

الدوري المصري (الجولة 24)

ملعب بتروسبورت