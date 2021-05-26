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الامارات | محمد صلاح يودع أعز أصدقائه

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ودّع نجم فريق لكرة القدم المصري محمد صلاح زميله في "الريدز" الهولندي جورجينيو فينالدوم الذي رحل عن قلعة "آنفيلد" متوجهاً إلى .

وكتب محمد صلاح على حسابه في "إنستغرام": "كان من دواعي سروري أن أفوز بالألقاب بجانبك وأتمنى لك كل التوفيق في مغامرتك المقبلة".

وكان فينالدوم واحداً من أعز الأصدقاء المقربين من محمد صلاح وحققا معاً الفوز بلقب على حساب توتنهام 2019 واللتتويج بلقب الموسم الماضي.

 

 

 

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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