الامارات | محمد صلاح يودع أعز أصدقائه

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يودع أعز أصدقائه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ودّع نجم فريق ليفربول لكرة القدم المصري محمد صلاح زميله في "الريدز" الهولندي جورجينيو فينالدوم الذي رحل عن قلعة "آنفيلد" متوجهاً إلى برشلونة.

وكتب محمد صلاح على حسابه في "إنستغرام": "كان من دواعي سروري أن أفوز بالألقاب بجانبك وأتمنى لك كل التوفيق في مغامرتك المقبلة".

وكان فينالدوم واحداً من أعز الأصدقاء المقربين من محمد صلاح وحققا معاً الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب توتنهام 2019 واللتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي.

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