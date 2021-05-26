شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يفكر باريس سان جيرمان في الاستفادة من أزمة إنتر ميلان؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بات رحيل أنطونيو كونتي مدرب إنتر ميلان عن فريقه قريباً بعد الخلافات الحادة التي ظهرت مع الإدارة بسبب التراجع عن خطة التطوير المتفق عليها قبل بداية الموسم المنقضي.

وكانت إدارة النادي الإيطالي أبلغت مدرب فريقها الأول بضرورة تخفيض الرواتب بنسبة تتراوح من 15 إلى 20% مع الاستغناء عن عدد من النجوم في فترة الانتقالات الصيفية القادمة للحصول على عائد يُغطي تكاليف الموسم القادم.

واستقبل كونتي رؤية الإدارة بغضب شديد وأعلن عن اعتزامه الرحيل قبل بداية الموسم الجديد بعد تحول مستقبل بطل إيطاليا من التدعيم والمنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا إلى الاستغناء عن العناصر المهمة.

وأوضحت تقارير صحفية إيطالية، أن إدارة باريس سان جيرمان تخطط للاستفادة من الأزمة المالية التي تواجه فريق إنتر ميلان بالطرق التالية:

التعاقد مع أشرف حكيمي

سبق وأن أبدى النادي الباريسي اهتمامه بضم الظهير الأيمن أشرف حكيمي لم يمتلكه من قدرات عالية ومستوى ثابت فضلاً عن الخبرات التي اكتسبها في المواسم الأخيرة قارياً.

الأمر الآن أصبح أقرب من أي وقت مضى، ومساعي النادي الفرنسي ستلقى القبول في ميلان خاصة إن كان العرض المادي مُغري بالإضافة إلى أن رغبة اللاعب لن تحول دون اتمام الصفقة.

لوكاكاو

لم يقدم مارور إيكاردي، مهاجم باريس سان جيرمان، المردود المنتظر منه منذ قدومه من صفوف إنتر ميلان حيث سجل 7 أهداف فقط خلال 20 مباراة خاضها في بطولة الدوري الفرنسي.

وسيكون البلجيكي رومليو لوكاكاو هو الخيار الأفضل لتعويض إيكاردي في تشكيلة باريس سان جيرمان خلال منافسات الموسم المقبل.

لوكاكو يتمتع بقوة بدنية عالية بالإضافة إلى قدرته في إنهاء الهجمات بشكل جيد وتسجيل معدل تهديفي مرتفع، وسجل البلجيكي 24 هدف خلال 36 مباراة لعبها في الدوري الإيطالي وهو ما ساهم في تتويج فريقه باللقب.

كونتي

يعيش المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني لباريس سان جيرمان، حالة من عدم الاستقرار بعد فقدان لقب الدوري الفرنسي لصالح منافسه ليل فضلاً عن توديع بطولة دوري أبطال أوروبا في وقت سابق.

وتسير الأجواء داخل نادي العاصمة الفرنسية في اتجاهين، الأول هو بقاء بوتشتينو لموسم آخر، والثاني هو التعاقد مع مدرب جديد لمحاولة تعويض اخفاقات الموسم الحالي.

وفرض كونتي نفسه بقوة على طاولة اجتماعات إدارة باريس سان جيرمان بعد إعلانه اعتزام الرحيل عن صفوف إنتر ميلان في ظل تراجع الوعود المتفق عليها.