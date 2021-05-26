شكرا لقرائتكم خبر عن الصحف السعودية تتغزل فى أحمد حجازى بعد قيادة اتحاد جدة لدورى الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سلطت الصحف السعودية الضوء على تألق أحمد حجازى، مدافع المنتخب الوطنى ونادى اتحاد جدة، بعدما قاد فريقه للتأهل إلى النسخة المقبلة من بطولة دورى أبطال آسيا، حيث سجل هدف الفوز الوحيد على العين، فى المباراة التى جمعتهما أمس.

وجاء حجازى على غلاف صحيفة «الرياضية»، التى عنونت: «نمور آسيا تعود»، وقالت: «حجز فريق الاتحاد الأول لكرة القدم مقعدًا فى دورى أبطال آسيا 2022 بفوزه على العين، ضيفه، بهدف دون رد، ليعود الاتحاد إلى دورى الأبطال عبر بوابة الدورى بعد غياب».

فيما عنونت صحيفة «الرياض»: «رأسية حجازى تضمن للاتحاد البطاقة الآسيوية»، وقالت: «حقق الاتحاد فوزًا مهمًا وغاليًا على ضيفه العين بهدفٍ دون مقابل، حيث سجل للاتحاد مدافعه المصرى أحمد حجازى (30) من الشوط الأول، ليضمن الاتحاد المشاركة فى دورى أبطال آسيا الموسم المقبل».