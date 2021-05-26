شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستعيد قوته الضاربة قبل السوبر الأفريقى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سادت حالة من الارتياح داخل بعثة الأهلى في قطر قبل ساعات من المواجهة المرتقبة أمام نهضة بركان، المقررة غدا على كأس السوبر الأفريقى، وذلك بعد تعافى الثلاثى على معلول وحمدى فتحى وأيمن أشرف من الإصابات التي تعرضوا لها وجاهزيتهم للمشاركة في اللقاء.

وكشف طبيب الأهلى أحمد أبوعبلة عن جاهزية حمدى فتحى للمشاركة في المباريات الرسمية، ابتداء من مباراة السوبر الأفريقى.

وأوضح طبيب الأهلى أن حمدى فتحى أجرى أشعة على موضع إصابته، وتم عرضها على الطبيب المعالج له، والذى أكد أن اللاعب جاهز طبياً للمشاركة في المباريات الرسمية وفقا للرؤية الفنية، كما منح طبيب الأهلى الضوء الأخضر لأيمن أشرف للمشاركة في التدريبات الجماعية، حيث انتظم في مران أمس، بعد الانتهاء من البرنامج التأهيلى الذي قام بتنفيذه لمدة يومين للتعافى من الكدمة التي تعرض لها خلال مباراة صن داونز، وتمثل عودة المصابين إضافة كبيرة للأهلى قبل السوبر، خصوصا مع تعافى التونسى على معلول الذي شارك في مران اليوم وبات جاهزا للقاء أيضا.

ويتحدث بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق، عن مباراة نهضة بركان، في مؤتمر صحفى، الخميس، قبل انطلاق المران الختامى للفريق. على ملعب جاسم بن حمد، الذي يستضيف مواجهة السوبر الأفريقى.

وخاض الأهلى مرانه الثالث، على ملعب جامعة قطر، الذي يستضيف تدريبات الفريق منذ وصول البعثة إلى الدوحة، بينما يختتم الأهلى استعداداته مساء اليوم، بخوض المران الرئيسى على ملعب المباراة وفقا للبرنامج الخاص بمباراة السوبر الأفريقى.

وعقد بيتسو موسيمانى محاضرة بالفيديو مع اللاعبين وتحدث المدير الفنى مع اللاعبين، في محاضرة الفيديو، عن نقاط القوة والضعف في فريق نهضة بركان، وطريقة لعب بطل المغرب، وأبرز مفاتيحه، وركز موسيمانى خلال المحاضرة أيضا على شرح طريقة اللعب التي يرغب في تنفيذها، في مواجهة بطل المغرب، بالإضافة إلى التوجيهات والتعليمات الفنية للاعبى الأهلى، وتحديد دور ومهام كل لاعب خلال المباراة.

ويستعد الأهلى، بطل دورى أبطال إفريقيا، لخوض بطولة كأس السوبر الإفريقى، أمام فريق نهضة بركان المغربى، بطل الكونفيدرالية، في المباراة المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل على استاد جاسم بن حمد.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلى ونهضة بركان في السوبر الإفريقى الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة (السابعة بتوقيت قطر)، الجمعة، على ملعب جاسم بن حمد «ملعب السد».

ويبحث الأهلى عن التتويج باللقب السابع في السوبر الإفريقى، الغائب عن دولاب بطولات النادى منذ عام 2014، عندما توج الفريق باللقب السادس في تاريخه، على حساب فريق الصفاقسى التونسى.

من جهته أكد صلاح محسن، لاعب الفريق، على جاهزية الفريق لمواجهة نهضة بركان، مشيرا إلى أن الجيل الحالى قادر على الاستمرار في حصد الألقاب القارية بعدما سبق له التتويج بدورى أبطال إفريقيا الذي كان غائبا عن النادى.

وقال صلاح محسن: دورى أبطال إفريقيا غاب عن الأهلى سبع سنوات، واستطاع الجيل الحالى أن يعيده من جديد إلى دولاب بطولات النادى، وأن يضيف النجمة التاسعة للفريق.. والسوبر الإفريقى غاب أيضا عن النادى، وآن الأوان لاستعادته من جديد وتحقيق اللقب السابع للنادى.