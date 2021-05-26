شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: الموقف المصرى والعربي كان حاسمًا فى دعم القضية الفلسطينية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، إن المبادرة المصرية التي أطلقها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالتضامن مع الأشقاء العرب مثلت حجر الزاوية في تحقيق التهدئة ووقف إطلاق النار بالأراضي الفلسطينية حفاظاً على أرواح ومقدرات أشقائنا في فلسطين جراء الاعتداءات التي جرت خلال الفترة الماضية.

وأكد صبحي أن المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب يعرب عن تضامنه ودعمه لجميع الخطوات والمبادرات والجهود التي تبذلها القيادة السياسية المصرية وجميع القيادات العربية في سبيل تحقيق الحل العادل والشاملة للقضية الفلسطينية.

ومن جانبه أكد الفريق جبريل الرجوب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة الفلسطيني على عظيم شكر وتقديره للدولة المصرية رئيساً وحكومة وشعباً لدورها التاريخي تجاه دعم القضية الفلسطينية والتي تمثلت في مبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية لوقف إطلاق النار وتحقيق التهدئة في الأراضى الفلسطينية مؤكداً ان هذا الموقف جعل الفلسطينين يشعرون أنهم ليسوا وحدهم في سعيهم نحو إيجاد الحل العادل والشامل لقضيتهم.