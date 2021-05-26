شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يدرس الاستقالة بعد الخسارة من الجونة.. والإدارة تعاقب اللاعبين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شنت جماهير نادى الاتحاد السكندرى هجوما حادا على لاعبى الفريق الكروى الأول بالنادى، وذلك على خلفية الخسارة أمام الجونة، أمس الأول، بهدف مقابل لا شىء، في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد الإسكندرية، ضمن منافسات بطولة الدورى الممتاز، وهى المباراة السابعة على التوالى التي لم يستطع زعيم الثغر الفوز فيها.

وحملت الجماهير لاعبى الفريق مسؤولية الخسارة واتهمتهم بالتهاون والاستهتار أمام الجونة، مما أدى إلى تجمد رصيد الفريق عند ٣١ نقطة.

كان حسام حسن، المدير الفنى للاتحاد السكندرى، أدار المباراة من خارج الخطوط تنفيذاً للعقوبة الموقعة عليه من جانب لجنة المسابقات على خلفية الأحداث التي شهدتها مباراة المصرى والاتحاد في الدورى.

وعلمت «المصرى اليوم» أن إدارة النادى بصدد توقيع عقوبات على لاعبى الفريق وفقا لما تنص عليه اللائحة بعد الخسارة أمام الجونة.

في السياق ذاته، يدرس حسام حسن، المدير الفنى لفريق الاتحاد، الاستقالة من منصبه، بسبب سوء النتائج التي يتعرض لها الفريق في الفترة الأخيرة، وسيعقد جلسة مع محمد مصيلحى، رئيس النادى، خلال الساعات القليلة المقبلة، من أجل الاستقرار على قراره الأخير، سواء بالرحيل أو البقاء حتى نهاية الموسم الجارى.