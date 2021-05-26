شكرا لقرائتكم خبر عن رحلة ترفيهية لمنتخب كرة اليد خلال معسكره بالغردقة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بعيدا عن التدريبات البدنية الشاقة نظم منتخب مصر الأول لكرة اليد رحلة ترفيهية فى إطار معسكره التدريبي الشاق بالغردقة استعدادا لأوليمبياد طوكيو الصيف الحالي وزاروا منتجع الباتروس بالاس بالغردقة.

وأبدى اللاعبون والمدير الفنى الإسباني روبرتو جارسیا إعجابهم الشديد بالمنتجع وتصميمه الشرقی وبالمارينا وتنوع الآلعاب البحرية وحمام السباحة الجاكوزى المصمم خصيصا لراحة وأسترخاء النزلاء وفى نفس الآطار تم تنظيم عشاء فاخر للاعبين فى المطعم المغربى مصحوبا بالآنغام الشرقية والتنورة.

كان لاعبو منتخب مصر الأول لكرة اليد قد أدوا تدريبات شاقة خلال معسكره التدريبى الأول بالغردقة استعدادا لأوليمبياد طوكيو ٢۰٢١ والتى ستقام في يولیو وحرص الإسباني باروندو جارسيا المدير الفني للمنتخب الأول لكرة اليد بعقد محاضرة فنية علي هامش معسكر المنتخب المغلق المقام في منتجع الباتروس الرياضي في الغردقة لتحفيز اللاعبين علي التركيز في التدريبات والتأهيل شكل كامل استعداداً لاولمبياد طوكيو وخصص مدرب الأحمال الكرواتي لفراعنة اليد فقرة للاعبين لتسلق الحبال ضمن البرنامج التأهيلي من أجل رفع اللياقة البدنية للاعبي المنتخب تتناسب مع المرحلة المقبلة من أجل تحقيق نتيجة إيجابية فى طوكيو.

وقال محمد عيد سليمان المنسق العام لمعسكر منتخب مصر بالغردقة أن اختيار الغردقة لإقامة معسكر منتخب مصر لكرة اليد للمرة الثالثة بعد معسكرين في العام الماضي بتوصية من الجهاز الفني واللاعبين، نظرا لتوافر وسائل التدريب الناجحة من التدريبات والأحمال حيث تتم إقامة المعسكر في أحد المنتجعات الرياضية والذي يضم أحدث أجهزة التدريب البدني والأحمال كما سيتم اعداد برنامج نرفيهي للمنتخب خلال المعسكر يشمل رحلات غوص ورحلات بحرية للمحميات الطبيعية وسيخوض منتخب مصر عددا من المباريات الودية استعدادًا للأوليمبياد، حيث يلتقي نظيره الإسباني يوم 26 يونيو ومنتخب كرواتيا 29 يونيو، وبعدها يغادر لفرنسا للعب مع المنتخب الفرنسي يوم 5 يوليو، ثم يغادر بعدها إلى ألمانيا للعب مع منتخب البرازيل يوم 9 ومنتخب ألمانيا 10 يوليو وهي آخر المباريات الودية، استعدادًا للأوليمبياد.