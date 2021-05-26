شكرا لقرائتكم خبر عن مافريكس يعبر كليبرز ونتس يكتسح سلتيكس بالدوري الأمريكي للمحترفين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لوس أنجليس - أ ف ب

انتزع دالاس مافريكس فوزاً ثانياً عل التوالي من لوس أنجليس كليبرز، ليتفوق عليه 2-0، وسجل النجم السلوفيني لوكا دونتشيتش 39 نقطة، ليضع مافريكس في المقدمة بفوزه 127-121.

وحقق مافريكس 18 رمية ثلاثية، للصمود أمام 41 نقطة سجلها نجم كليبرز كوهي ليونارد، بالإضافة إلى 28 نقطة من بول جورج، وأضاف تيم هارداواي جونيور 28 نقطة، بينما سجل اللاتفي كريستابس بورزينغيس 20 نقطة لمافريكس الذي يستضيف المباراة الثالثة يوم الجمعة.

وفي مباراة أخرى، قسا بروكلين نتس على بوسطن سلتيكس عندما وسّع الفارق في النتيجة خلال المباراة إلى 33 نقطة، لتنتهي بفوز كبير 130-108، ما جعله متقدماً 2-0.

وقدم النجم كيفن دورانت عرضاً قوياً آخر لـ"الثلاثة الكبار" في بروكلين إلى جانب زميليه كايري إيرفينغ وجيمس هاردن، فيما تعملق جو هاريس على خط الثلاثيات مانحاً نتس تقدماً مبكراً ومريحاً خلال المباراة.

وفرض بروكلين سيطرته في الربع الأول وأنهاه بنتيجة 40-26، وانتهى الشوط الأول من المباراة 71-47 بفضل تسديدات هاريس عن خط النقاط الثلاث.