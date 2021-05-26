5 شواهد تدل على اقتراب رحيل كريستيانو رونالدو عن يوفنتوس

الشارقة: أحمد مصطفى

على مدار الأيام الماضية، زاد الحديث والتكهنات عن رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن ناديه الحالي الإيطالي يوفنتوس، بعد 3 مواسم حقق فيها الكثير من الإنجازات والأرقام القياسية الجديدة.

بداية تلميحات الرحيل التي تحدث عنها العديد من التقارير كان تصريح والدته من قبل، حيث أشارت إلى إمكانية عودة اللاعب إلى ناديه البرتغالي الذي شهد ظهوره الأول «سبورتنج لشبونة» والذي توج هذا الموسم بلقب الدوري المحلي.

والأمر الثاني كان من خلال الفيديو المنتشر عبر العديد من وسائل الإعلام وتظهر فيه سيارات اللاعب، حيث يتم نقلها إلى مكان غير معروف.

وكان التلميح الثالث هو ما ذكره اللاعب في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي قبل يومين، حيث قال إنه وصل إلى الهدف الذي قدم من أجله إلى إيطاليا، منذ اليوم الأول، وهو تحقيق الكأس وكأس السوبر وأن يصبح أفضل لاعب وأفضل هداف في هذا البلد الكروي الرائع.

كما أكد اللاعب أنه سعيد بالألقاب التي حققها في كل من انجلترا وإسبانيا وإيطاليا.

وكان رونالدو قد استطاع أن يصبح أول لاعب في العالم يتوج بلقب الهداف في 3 دوريات كبرى هي: الانجليزية والإسبانية الإيطالية.

وتابع كريستيانو في تصريحاته عبر مواقع التواصل:«في العام الحالي لم أتمكن من الفوز بلقب الدوري الإيطالي، وأقدم التهنئة إلى نادي إنتر المتوج باللقب» ولكن مع ذلك يجب أن نقدر كل ما تحقق مع يوفنتوس على كافة المستويات.

كل هذه الأمور بجانب الأزمة المالية التي يعانيها الفريق الإيطالي، وصعوبة دفع راتب اللاعب الأكبر في المسابقة، كانت كفيلة بتأكيد رحيل اللاعب عن ناديه الحالي.

وكان من أبرز الشواهد أيضاً، غياب اللاعب عن لقاء فريقه الأخير أمام بولونيا وكان لقاءً حاسماً، لم يشارك فيه كريستيانو، بعدما قرر المدرب وضعه على دكه البدلاء.

وتشير التقارير إلى أن هناك احتمالية عودة اللاعب إلى ناديه الانجليزي السابق مانشستر يونايتد، أو الرحيل إلى الدوري الفرنسي للعب في صفوف باريس سان جيرمان.

جدير بالذكر أن كريستيانو رونالدو لعب مع يوفنتوس في الموسم الحالي 44 مباراة سجل خلالها 36 هدفاً، وصنع 4 أهداف، وساهم في 40 هدفاً، كما أحرز لقب هداف الدوري الإيطالي برصيد 29 هدفاً، وحقق لقبي الكأس وكأس السوبر مع الفريق، فيما أنهى الفريق موسمه بالدوري المحلي بالمركز الرابع برصيد 78 نقطة.