شكرا لقرائتكم خبر عن ديانج والشحات وشريف تحت أنظار الأندية القطرية فى موقعة الأهلى بالسوبر الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراقب بعض الاندية القطرية وعلى رأسها السد القطرى مباراة الاهلى ونهضة بركان المغربى المقرر لها السادسة مساء الجمعة المقبلة المقرر إقامتها باستاد جاسم بن حمد بنادى السد القطرى ، ثلاثى المارد الأحمر المالى اليو ديانج لاعب خط الوسط ومحمد شريف مهاجم الفريق وحسين الشحات لاعب خط الوسط تمهيداً لتقديم عرض للقلعة الحمراء للتعاقد مع أياً منهم فى ظل رغبة النادى القطرى فى تدعيم صفوفه بلاعبين مميزون استعداداً للموسم الجديد.

ويبحث المارد الأحمر عن لقبه السابع فى البطولة، بينما يتطلع نهضة بركان لاعتلاء منصة التتويج به للمرة الأولى فى تاريخه.

واستقرت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" على تعيين الحكم الجزائري مصطفى غربال لإدارة مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي ونهضة بركان المغربي المقرر لها السادسة مساء الجمعة المقبلة باستاد جاسم بن حمد بنادى السد القطرى، ويعاون غربال، الطاقم التحكيمي المساعدين مواطنييه عبد الخالق تشيالي، وموكرين جوراري من الجزائر، والحكم الرابع جيان ندالت حكما رابعا من الكونغو، فيما يضم طاقم غرفة تقنية الفيديو "الفار" ستدار بالكامل بواسطة طاقم قطري، مكون من عبد الرحمن الجاسم حكم فيديو، إضافة لمساعديه، خميس الماري وسعود أحمد، وسيكون جاسم مساعد مستشارا لحكم الفيديو، ووائل السباعي مدير مشروع تقنية الفيديو في الكاف.

ويلعب الأهلي كأس السوبر كونه الفائز بدوري أبطال إفريقيا، فيما يخوض نهضة البركان المباراة باعتباره بطل الكونفدرالية.

وتوج الزمالك بالنسخة الماضية من بطولة السوبر بعد الفوز على الترجي التونسي 3-1 في قطر التى استخدمت فيها تقنية الفيديو الفار أيضا .