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بره الملعب.. أحمد دعدور: أهوى المشويات وأشاهد أفلام الزعيم ونوير نجمى المفضل

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القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التي حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم في بره الملعب أحمد دعدور حارس مرمى المصرى .

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن كرة القدم ؟

مشاهدة المباريات.

هل تحب دخول المطبخ ؟

أحيانًا.

ما الأكلة التى تفضلها؟

المشويات.

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من نجمك المفضل من الممثلين ؟

عادل إمام.

من مطربك المفضل ؟

عمرو دياب ومحمد حماقى.

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بتحب الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

الكاجوال

ما أكثر دولة تفضل زيارتها؟ 

.

من لاعبك المفضل فى كرة القدم؟

نوير.

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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