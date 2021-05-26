شكرا لقرائتكم خبر عن بره الملعب.. أحمد دعدور: أهوى المشويات وأشاهد أفلام الزعيم ونوير نجمى المفضل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التي حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم في بره الملعب أحمد دعدور حارس مرمى المصرى .

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن كرة القدم ؟

مشاهدة المباريات.

هل تحب دخول المطبخ ؟

أحيانًا.

ما الأكلة التى تفضلها؟

المشويات.

من نجمك المفضل من الممثلين ؟

عادل إمام.

من مطربك المفضل ؟

عمرو دياب ومحمد حماقى.

بتحب الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

الكاجوال

ما أكثر دولة تفضل زيارتها؟

السعودية.

من لاعبك المفضل فى كرة القدم؟

نوير.