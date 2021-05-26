7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 26 مايو 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها،نفاد تذاكر مباراة السوبر الأفريقى بين الأهلى ونهضة بركان، كارتيرون يفاضل بين 3 لاعبين لتعويض غياب طارق حامد عن الإسماعيلي .

الزمالك ينتهي من ملف قضية كهربا قبل جلسة الاستماع

انهى مسئولو نادي الزمالك اعداد ملف قضية محمود كهربا لاعب الأهلي الحالي والزمالك السابق، وذلك قبل أيام من جلسة الاستماع في المحكمة الرياضية الدولية والمقرر لها 31 مايو الجاري.

كارتيرون يفاضل بين 3 لاعبين لتعويض غياب طارق حامد عن الإسماعيلي

يفاضل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك بين 3 لاعبين لمشاركة أحدهم في مباراة الإسماعيلي المقرر لها غدا الخميس ضمن مباريات دور الـ 16 لكأس مصر، لتعويض غياب طارق حامد لاعب وسط الفريق والذي تعرض للطرد في مباراة المصري بالدوري والتي إنتهت بفوز الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

كشف مصدر بالنادى الاهلى عن نفاد التذاكر المطروحة من اللجنة المنظمة لمباراة بطولة السوبر الأفريقى التى ستجمع الأهلى مع نهضة بركان المغربى يوم الجمعة المقبل على ملعب جاسم بن حمد بالدوحة، بعد أقل من يوم من طرحها عبر موقع الاتحاد القطرى.