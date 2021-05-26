شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب أودينيزي و 3 محترفين في قائمة منتخب 2003 استعدادًا للبطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استدعي الجهاز الفني لمنتخب مصر مواليد 2003 للاعب نادي أودينيزي الإيطالي صلاح الدين باشا لمعسكر المنتخب الذى ينطلق غداً استعدادًا لكأس العرب للشباب، والتى تستضيفها مصر خلال الفترة من 17 يونيو إلى 3 يوليو المقبلين ، ضمن 4 محترفين.

كما أرسل منتخب 2003 استدعاء لكريم أشرف المحترف بالهلال السعودي و بلال عبد الرحمن المحترف بنادي بناثانيكوس اليوناني و رمزي حفظ الله المحترف بنادي ميلول الإنجليزي.

قرر الجهاز الفنى لمنتخب مصر مواليد 2003 بقيادة محمود جابر انطلاق معسكر الفريق يوم 27 مايو الجارى استعدادًا لكأس العرب للشباب، والتى تستضيفها مصر خلال الفترة من 17 يونيو إلى 3 يوليو المقبلين.

وتأكدت إصابة محمود جابر مدرب منتخب مصر مواليد 2003 بفيروس كورونا، بعدما جاءت نتيجة المسحة التى خضع لها إيجابية، ليخضع للعزل المنزلى وفقاً لبروتوكول وزارة الصحة. وكان جابر قد كشف آخر استعدادات المنتخب الوطني لكأس العرب للشباب والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 17 يونيو إلى 3 يوليو المقبلين، وقال جابر فى تصريحات لبرنامج "بى أون تايم"، مهتم جداً بملف اللاعبين المصريين في الخارج كما أهتم باللاعبين لمصريين الذين يلعبون داخل مصر، تواصلت مع عدة لاعبين خارج البلاد من بينهم كريم أشرف لاعب الهلال السعودي، وتحدثت معه قبل شهرين وشاهدت له بعض المباريات وغيره من اللاعبين.