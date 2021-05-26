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انطلاق إختبارات ناشئي الزمالك بمحافظة الدقهلية ..صور

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شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق إختبارات ناشئي الزمالك بمحافظة الدقهلية ..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت اليوم الأربعاء اختبارات نادي الزمالك لاختيار المواهب داخل محافظة الدقهلية ، للانضمام إلى قطاعات الناشئين بالقلعة البيضاء ، وذلك ضمن خطة إدارة الكرة بالنادي لانتقاء أفضل المواهب، من كل محافظات مصر.

وبدأت الاختبارات اليوم الأربعاء بمحافظة الدقهلية كثالث محافظة تم الاستقرار عليها ، حيث تم عمل الاختبار على ملاعب نادي طلخا ، تحت إشراف لجنة فنية ضمت كلا من : هشام يكن كمسئول عن اللجنة ، أسامة حسن مشرفا ، هشام إبراهيم ومصطفى نجم ومحمد إبراهيم وأحمد زكريا اعضاء فنيين ، مصطفي غراب مدرب حراس مرمي كعضو فني ، باسم عطا مدير شئون اللاعبين كمسئول إداري عن اللجنة ، محمد السيد استمارات ، ووليد عبداللاه عامل مهمات ، بالإضافة إلى سيد دبور منسق الاختبارات بالمحافظات.

وشهد اليوم الأول إقبالا كثيفا ، على الاختبارات للانضمام لقطاعات الناشئين بالزمالك.. حيث تخطي العدد الألف موهبة .

ومن المقرر أن يتم استكمال الاختبارات غدا الخميس في محافظة الدقهلية ، على ملاعب نادي طلخا.

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اختبارات الزمالك 

 

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اختبارات الزمالك 

 

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اختبارات الزمالك 

 

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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