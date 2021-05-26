شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن عبد العزيز : ساسى صاحب قراره .. و مش هيلاقى زي جماهير الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى أيمن عبد العزيز نجم الزمالك السابق أن الدولى التونسى فرجانى ساسى المحترف فى صفوف القلعة البيضاء هو صاحب القرار الأول و الأخير فى أزمة التجديد مع حسم موقفه بالبقاء أو الرحيل .

كما أشار عبد العزيز فى تصريح لبرنامج " بى أون تايم " الذى يذاع على شاشة أون تايم سبورتس 1 إلى أن ساسى من المفترض أن يعرف جيدا أن مطالباته المادية كبيرة جدا على الدورى المصرى ، مطالبا منه أن ينظر إلى حب الجماهير قائلا " مش هيلاقى حب زى جماهير الزمالك فى أى حتة تانية " .

قال عبد العزيز إلى أن ساسى لاعب كبير و ذو أهمية فى صفوف الفريق الأبيض خاصة أن أرقامه تؤكد على ذلك ، مشيرا إلى أن باقى لاعبى الفريق ساهموا فى نجاحه بمساعدته على الظهور بهذا الشكل .