شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن عبد العزيز : ساسى صاحب قراره .. و مش هيلاقى زي جماهير الزمالك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يرى أيمن عبد العزيز نجم الزمالك السابق أن الدولى التونسى فرجانى ساسى المحترف فى صفوف القلعة البيضاء هو صاحب القرار الأول و الأخير فى أزمة التجديد مع حسم موقفه بالبقاء أو الرحيل .
كما أشار عبد العزيز فى تصريح لبرنامج " بى أون تايم " الذى يذاع على شاشة أون تايم سبورتس 1 إلى أن ساسى من المفترض أن يعرف جيدا أن مطالباته المادية كبيرة جدا على الدورى المصرى ، مطالبا منه أن ينظر إلى حب الجماهير قائلا " مش هيلاقى حب زى جماهير الزمالك فى أى حتة تانية " .
قال عبد العزيز إلى أن ساسى لاعب كبير و ذو أهمية فى صفوف الفريق الأبيض خاصة أن أرقامه تؤكد على ذلك ، مشيرا إلى أن باقى لاعبى الفريق ساهموا فى نجاحه بمساعدته على الظهور بهذا الشكل .
رفض مجلس الزمالك برئاسة حسين لبيب التصريحات التي ادلي بها مهند عون وكيل اعمال فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك التي هاجم خلالها ادارة النادي السابقة بسبب التجديد للدولي التونسي، وذلك عبر بيان رسمي نشره الموقع الرسمي لنادي الزمالك اليوم، وجاء نص البيان كالتالي :
أكد مجلس إدارة نادي الزمالك المعين برئاسة حسين لبيب، رفضه التام للتصريحات التي أدلى بها مهند عون وكيل أعمال فرجاني ساسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي ، و وأوضح المجلس في تصريحات خاصة للموقع الرسمي لنادي الزمالك أنه يضع ملف تجديد فرجاني ساسي على رأس أولوياته، ويسعى خلال الأيام القليلة القادمة لحسم ملف اللاعب بشكل نهائي وعقد جلسة معه بحضور وكيل أعماله.
وأكد المجلس أن النادي ليس مسؤولا عن أي تصريحات بشأن هذا الملف إلا عن طريق حسين لبيب رئيس النادي والمتحدث الرسمي باسم النادي أو الإعلامي عمرو الدردير المتحدث الصحفي للنادي، وأن أعضاء المجلس لم يدلوا بأي تصريحات منذ أن تولوا مهمة إدارة النادي عن فرجاني ساسي أو أي أرقام تخص النادي.
وقال وكيل فرجاني ساسي في وقت سابق، إن إدارة الزمالك لا تصارح الجماهير بالحقائق في الملف الخاص بتجديد اللاعب، وأن اللاعب لم يطلب الحصول على 2 مليون و 200 ألف أو 2 مليون و 600 ألف كما يقال، وسيوافق على التجديد للنادي في حالة عرض عليه مليون و800 ألف، بجانب أن مجلس الإدارة لم يجلس مع اللاعب من الأساس لتجديد عقده مع النادي.