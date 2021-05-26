شكرا لقرائتكم خبر عن نجم آرسنال السابق ينضم إلى طرابزون سبور التركي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي طرابزون سبور التركي عن ضم المهاجم الإيفوري المخضرم جيرفينيو قادماً من صفوف فريق بارما الإيطالي.

وسيحصل صاحب الـ33 على مليون ونصف المليون دولار سنوياً في عقده الجديد الذي يمتد لموسمين.

ويعد جيرفينيو من أمهر لاعبي القارة السمراء خلال السنوات الأخيرة وسبق له اللعب بقميص آرسنال الإنجليزي لمدة موسمين سجل خلالهما 9 أهداف.

كما يمتلك اللاعب الإيفوري عدة تجارب أوروبية ناجحة كان أبرزها مع روما الإيطالي لمدة 3 مواسم وليل الفرنسي لموسمين.