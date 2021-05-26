شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صفوت يتأهل للدور الثاني من تصفيات رولان جاروس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح محمد صفوت، نجم المنتخب الوطني للتنس في التأهل إلى الدور الثاني من تصفيات بطولة رولان جاروس، والتي ستقام في فرنسا خلال الفترة من 13 حتى 24 يونيو المقبل.

واستطاع النجم المصري التغلب على التركي سيم ايكيل، أمس الثلاثاء، بمجموعتين نظيفتين، بنتيجة (4-6) و(4-6)، ليتأهل صفوت للدور الثاني من البطولة.

ولعب صفوت ببطولات الـ«جراند سلام» من قبل إذ شارك ببطولة رولان جاروس وأمريكا المفتوحة، كما استطاع التأهل للدور الرئيسي لبطولة أستراليا المفتوحة، وهو أول مصري استطاع أن يتخطى الأدوار التمهيدية للبطولة منذ 42 عاما، منذ تحقيق إسماعيل الشافعي، رئيس الاتحاد الحالي لهذا الإنجاز، كما استطاع صفوت الفوز ببطولة تشالنجر العالمية للتنس، وهو إنجاز أول مرة يحدث منذ عام 1998.

ولم تنته إنجازات محمد صفوت عند هذا الحد، بل استطاع حصد ذهبية دورة الألعاب الأفريقية، والتي أهلته لحجز مقعد مصري لأول مرة في التاريخ في دورة الألعاب الأولمبية والمقرر إقامتها شهر يوليو المقبل.

بينما ودعت ميار شريف البطولة بعد الخسارة من الرومانية جاكلين كريستيان، في مباراة استمرت أكثر من 3 ساعات، وخسرت ميار بمجموعتين لواحدة بنتيجة (7-5) و(5-7) و(6-7).