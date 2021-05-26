شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الزمالك الجديدة تحتفل بإنجاز مرتضي منصور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - احتفل المقوع الرسمي للزمالك بالذكرى الثانية لفوز فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بكأس الكونفيدرالية الإفريقية والتي حققها في عام 2019 على حساب فريق نهضة بركان المغربي بركلات الترجيح باستاد برج العرب بالإسكندرية وذلك بعد تبادل الفريقين الفوز في لقاءي الذهاب والاياب بنهائي البطولة بهدف نظيف.

وحرص ادارة الزمالك الجديدة برئاسة حسين لبيب عبر المنظومة الإعلامية للنادي على الاحتفال بالذكري الثانية للكونفدرالية التي تحققت ف يعهد مرتضي منصور ومجلس السابق .

وحقق الفارس الأبيض في بطولة الكونفدرالية التي تٌوج بها، رقما مميزا حيث لم يتلق مرمى الفريق إلا هدفا وحيدا في 9 مباريات متتالية وكان في الملعب البلدي ببركان بذهاب اللقاء النهائي.

ويعد لقب الكونفيدرالية الإفريقية للزمالك هو الثاني للأندية المصرية بعدما حققه الأهلي في عام 2014.