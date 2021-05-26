شكرا لقرائتكم خبر عن الاستغناء عن حكام الخطوط فى جميع ملاعب أمريكا المفتوحة للتنس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الاتحاد الأمريكى للتنس أنه سيتم استبدال حكام الخطوط في بطولة أمريكا المفتوحة بتكنولوجيا مراقبة الخطوط في جميع الملاعب هذا العام.

وتم استخدام تكنولوجيا الخطوط في أمريكا المفتوحة العام الماضى ما عدا ملعبى آرثر آش ولويس أرمسترونج، كما تم استخدامها في بطولة أستراليا المفتوحة هذا العام في خطوة رحب بها جميع اللاعبين.

وأعلن الاتحاد الأمريكى، في بيان، أن تكنولوجيا الخطوط سيتم اعتمادها في 7 من 9 بطولات للمحترفين والمحترفات في أمريكا عام 2021.

وأضاف: «الاتحاد الأمريكى اعتمد تكنولوجيا الخطوط في جميع ملاعب بطولتى سينسناتى وأمريكا المفتوحة ما عدا آرثر آش ولويس أرمسترونج في 2020. في المجمل اتخذت تكنولوجيا عين الصقر نحو 314 ألف قرار في البطولتين».

وكان نوفاك ديوكوفيتش تم استبعاده من الدور الرابع لبطولة أمريكا المفتوحة في العام الماضى، بعدما سدد كرة في أحد حكام الخطوط عن غير قصد، بسبب غضبه من خسارة نقطة في مواجهة الإسبانى بابلو كارينيو بوستا.

على جانب آخر، يبدو اليونانى ستيفانوس تسيتسيباس في قمة الثقة بالنفس، قبل التوجه إلى العاصمة الفرنسية لخوض بطولة فرنسا المفتوحة للتنس في وقت لاحق من الأسبوع الحالى، بعد أن حقق أفضل إعداد للبطولة الكبرى بالفوز بلقب ليون، أمس الأحد.

وفاز تسيتسيباس (22 عاما) بأول بطولة للأساتذة فئة 1000 نقطة في مونت كارلو الشهر الماضى قبل التتويج في ليون وحاليا يتصدر موسم 2021 بعد أن حقق أكبر عدد من الانتصارات برصيد 33 فوزا.

وعن الاستعداد لثانى البطولات الكبرى للموسم الحالى قال تسيتسيباس «أعتقد أنه ربما يكون أفضل إعداد لى قبل بطولة كبرى، والآن التركيز ينصب على الأسبوع المقبل. أحب اللعب في باريس وأستمتع به».

وقال باتريك مراد أوغلو، مدرب النجمة الأمريكية المخضرمة سيرينا ويليامز، إنه معجب باستقرار مستوى أداء اللاعب اليونانى الذي يدربه والده أبوستولوس.

وأوضح مراد أوغلو الذي يكون له أحيانا دور استشارى مع فريق تسيتسيباس «لقد فاز تسيتسيباس على (الإسبانى رفائيل) نادال قبل عدة سنوات على الملاعب الرملية، وفاز على (السويسرى روجر) فيدرر في بطولة كبرى وفاز على (الصربى نوفاك) ديوكوفيتش في بطولة للأساتذة فئة 1000 نقطة على الملاعب الصلبة لكن مستواه تذبذب قليلا وكانت هناك أسباب عديدة لذلك».

وأضاف «أعتقد أن مستواه الآن يصبح أكثر استقرارا وخسائره في تراجع مستمر وهو تدريجيا لكن بثقة يفرض وجوده كأحد لاعبى القمة، كما أنه لا يخسر أمام لاعبين أقل منه تصنيفا وهناك استقرار في كل ما يقوم به على مستوى اللعبة».

وتأهل تسيتسيباس لقبل نهائى فرنسا المفتوحة في العام الماضى قبل أن يخسر أمام ديوكوفيتش في خمس مجموعات، ويعتقد مراد أوغلو أن تسيتسيباس بات قريبا من الفوز بلقبه الأول في البطولات الكبرى بعد تأهله لقبل نهائى أستراليا المفتوحة مرتين.

وأكد مراد أوغلو «لا يزال رفائيل ونوفاك في قمة اللعبة حتى الآن لكنى أعتقد أن هامش تفوقهما يتراجع أكثر وأكثر، والآن يمكن للعديد من اللاعبين الأصغر سنا الفوز عليهما».

وعن فرنسا المفتوحة قال مراد أوغلو «فى العام الحالى يمكننى القول إن رافائيل هو المرشح الأبرز للفوز باللقب لكن بعض اللاعبين يمكنهم الفوز عليه».