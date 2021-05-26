شكرا لقرائتكم خبر عن «جالتييه» يعلن أسباب رحيله عن نادى «ليل» الفرنسى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن المدرب الفرنسى كرسيتوف جالتييه رحيله عن نادى ليل، بعدما قاده الأحد الماضى للتتويج بلقب الدورى الفرنسى لكرة القدم (ليج آ) عكس كل التوقعات، مشيرا إلى أنه يفاضل بين ثلاثة عروض، من نيس وليون الفرنسيين ونابولى الإيطالى.

وفى مقابلة تنشرها صحيفة (ليكيب) الرياضية، أوضح جالتييه (54 عاما) أنه «بحاجة للتغيير» بعد ثلاثة أعوام ونصف فى ليل، وذلك رغم تبقى عام على عقده.

وقال: «أرحل عن ليل بنتيجة مدهشة، أحتاج للتغيير، لا أريد أن أقع فى الروتين، مثلما يحدث كثيرا، كما حدث لى فى سانت إيتيان» الذى دربه بين عامى 2009 و2017.

وأكد جالتييه: «لن أختار أبدا وجهتى المقبلة بناء على الجانب المادى، إذا كنت أريد المعايير المادية لما كنت دربت فى أوروبا».

يذكر أن نادى ليل كان قد حقق لقب الدورى الفرنسى هذا الموسم.