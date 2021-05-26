شكرا لقرائتكم خبر عن ميار شريف تودع رولان جاروس للتنس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ودعت ميار شريف لاعبة المنتخب الوطني للتنس تصفيات بطولة رولان جاروس للسيدات «إحدى البطولات الكبرى للتنس الأرضي».

وجاء ذلك بعد الخسارة أمام جاكلين كريستيان لاعبة رومانيا، في مباراة استمرت أكثر من 3 ساعات، وخسرت ميار بمجموعتين لواحدة بنتيجة (7-5) و(5-7) و(6-7).

وكانت ميار قد نجحت في الفوز على البولندية ماجا شوالينيسيكا بشوطين لشوط بنتيجة (6-4) و(5-7) و(6-2)، بالدور التمهيدي الأول لتتأهل للدور الثاني من تصفيات البطولة.

ويذكر أن صاحبة الـ24 عاما تعد أول لاعبة مصرية في التاريخ تبلغ الدور الرئيسى في إحدى بطولات «الجراند سلام» الكبرى بعدما وصلت للدور الرئيسى ببطولة رولان جاروس شهر أكتوبر الماضي، كما أنها حجزت مقعدها في أولمبياد طوكيو 2021، وهي أول مصرية تشارك في دورة الألعاب الأوليمبية في رياضة التنس الأرضي.