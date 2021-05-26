شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات حاسمة غدًا في كأس العرب لكرة الصالات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تقام غداً الخميس مباراتا الدور نصف النهائي لبطولة كأس العرب لكرة قدم الصالات، المقامة في العاصمة المصرية القاهرة، وينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم، حيث يلتقي منتخب مصر مع نظيره المنتخب الإماراتي، بينما يجمع اللقاء الثاني بين منتخبي المغرب والبحرين.

في صالة حسن مصطفى الرياضية، تنطلق مباراة مصر والإمارات في الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، ثم تقام مواجهة المغرب والإمارات في السادسة مساءً، إذ تأهل المنتخب المصري متصدراً للمجموعة الأولى بـ 7 نقاط من فوزين وتعادل، ليلاقي منتخب الإمارات وصيف المجموعة الثانية، الذي جمع 6 نقاط من انتصارين وخسارة واحدة.

في المقابل، اعتلى منتخب المغرب صدارة المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات، ليلاقي المنتخب البحريني وصيف المجموعة الأولى بـ 6 نقاط من فوزين وخسارة واحدة.

يذكر أن المباراة النهائية التي تجمع بين الفائز من موقعتي المربع الذهبي، وتقام السبت المقبل في ختام كأس العرب لكرة قدم الصالات في نسختها الخامسة.

هذا، وأقيمت المؤتمرات الصحفية الخاصة بمباراتي الدور نصف النهائي، عصر يوم الأربعاء، للحديث عن آخر استعدادات الـ4 منتخبات للمرحلة المقبلة، حيث أكد هشام الدكيك المدير الفني لمنتخب المغرب لكرة الصالات، أن تحقيق العلامة الكاملة في الدور الأول جاء بسبب تركيز لاعبيه والتزامهم بالتعليمات الفنية خلال الـ3 مباريات.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي لمباراة المغرب والبحرين، المقرر لها غداً الخميس في نصف نهائي بطولة كأس العرب لكرة الصالات، التي تقام في العاصمة المصرية القاهرة وينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم.

وأوضح هشام الدكيك، أن العامل البدني مهم في المرحلة الإقصائية، ولذلك يستعد جيداً للمنافس الذي قدم من وجهة نظره مردودا طيباً خلال منافسات الدور الأول، مشيراً إلى أنه لا ينظر للقب حالياً، إلا بعد تخطي منتخب البحرين.

بينما أشار أيوب وندوري لاعب منتخب المغرب، إلى أن فريقه عازم على التأهل بل والفوز باللقب، مشدداً على تركيز زملاءه في المباراة المقبلة.

في المقابل، أبدي ليو جوميز المدير الفني لمنتخب البحرين لكرة الصالات، سعادته الكبيرة بالمردود الطيب على أداء لاعبي البحرين خلال دور المجموعات، وهو ما يعكس الجهد المبذول سواء من الجهاز الفني أو اللاعبين طوال الفترة الماضية.

وأوضح في تصريحاته أن فريقه لم يخسر سوي أمام منتخب مصر، الذي لعب على أرضه وهو أحد المنتخبات المرشحة للقب.

وشدد ليو جوميز على أن لعبة الصالات تعتمد على 3 عوامل، هي الذهني والتكتيكي والبدني، ولكي يصل لهدفه يجب أن يحققها معا خلال المباريات التي يخوضها، مشيرا إلى أنه مدرب لا ينظر سوي للفوز منذ أن كان لاعباً في البرازيل، ولذلك يدرس كل المنافسين بشكل جيد حتى يضع الخطة المناسبة لتحقيق الانتصار.

في حين أشار جسام عنان لاعب منتخب البحرين، إلى أن فريقه حقق الهدف الأول من المشاركة، وهو التأهل للدور الثاني، موضحا أن الفوز على الكويت في المباراة الافتتاحية كان نقطة الانطلاق، مشدداً على ضرورة الفوز أمام منتخب المغرب.

وفي جانب آخر، أكد نادر رشاد المدرب العام للمنتخب مصر لكرة الصالات، أن فريقه حقق أولى الخطوات بصدارة المجموعة الأولى، وذلك قبل مواجهة الإمارات في الدور نصف النهائي، المقرر له غدا الخميس، في بطولة كأس العرب لكرة قدم الصالات.

وأشار نادر رشاد إلى أنه يصب تركيزه حالياً على مواجهة الإمارات التي يعتبرها قوية قبل بدء التفكير في اللقب، مضيفاً أنه يثق في لاعبيه لتنفيذ تعليمات الجهاز الفني لحسم المباراة، متعهدا بتقديم أداء أفضل من الدور الأول.

وأضاف نادر رشاد أن منتخب الإمارات تطور كثيراً عن الفترات السابقة مثل باقي منتخبات العربية، وهو ما وضح جليا خلال البطولة الحالية، متمنياً أن يشاهد 5 منتخبات عربية ضمن مقاعد أفريقيا وآسيا في كأس العالم ٢٠٢٤، بعد هذا التطور على مستوى تلك المنتخبات.

بينما أكد أحمد عبدالقادر لاعب منتخب مصر، أن لكل مباراة حساباتها، وأنه راض تماما عن مستوي زملائه خلال مباريات دور المجموعات، رغم عدم التركيز في بعض المواقف خاصة في الشق الهجومي، مشيراً إلى أن فريقه لديه الدافع لتحقيق الفوز على الإمارات والتتويج باللقب.

في المقابل قال عبدالرؤوف المرزوقي المدير الفني لمنتخب الإمارات، إن تأهل فريقه إلى الدور قبل النهائي في أول مشاركة له بالبطولة، يعد إنجازاً، خاصة وأن المجموعة الثانية لم تكن سهلة على الإطلاق وأن جميع المنتخبات قدمت أداءا قويا.

وشدد عبدالرؤوف المرزوقي على أن حجز بطاقة التأهل لنهائي البطولة حلم مشروع لمنتخب بلاده، وأن لاعبيه لديهم إصرارا كبيرا لتقديم أفضل صورة لكرة الصالات الإماراتية، مضيفاً أن وضع المنتخبات العربية في آسيا يسير نحو الطريق الصحيح بعد الاهتمام الملموس من جانب المسؤولين حالياً، مشيراً إلى أن عودة البطولة العربية بجانب بطولة الخليج أمر يزيد من قوة المنتخبات العربية خلال الفترة المقبلة.

في حين أشار عبدالله محمد الحوسني لاعب منتخب الإمارات، إلى أن هناك تكافؤ في مستوى المنتخبات ولذلك على فريقه أن يطمح في الوصول إلى النهائي، مشيرا إلى أن البطولة أفادت فريقه على المستوي الفني، مشدداً على توفير الاتحاد الإماراتي لكافة سبل الراحة للاعبين من خلال المعسكرات التدريبية والتخطيط للمستقبل، كما أنهم يسعون نحو بلوغ كأس العالم.