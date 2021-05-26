شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة تنظم جولة سياحية لأعضاء الوفود الأفريقية للأنوكا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

نظمت وزارة الشباب والرياضة جولة سياحية لممثلي وفود الدول الأفريقية المشاركة ضمن فعاليات اجتماعات اللجان الأولمبية الأفريقية المتواجدة في مصر خلال الفترة الحالية لحضور اجتماعات الجمعية العمومية الـ19 لاتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية «أنوكا» والتي اختتمت أعمالها اليوم الثلاثاء.

وتضمنت الجولة زيارة متحف الحضارات ومنطقة الأهرامات حيث أعربت الوفود الأفريقية عن سعادتهم الكبيرة وتقديرهم البالغ لدور الدولة المصرية في استضافة واحتضان مختلف الأحداث الرياضية .

ومن جانبه أكد الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أن الدولة المصرية تحتضن الرياضة الأفريقية بمختلف منافساتها وأحداثها واجتماعاتها وتضع إمكاناتها الرياضية والسياحية والبنية التحتية رهن رؤية طموحة لدعم الرياضة الأفريقية.

وكان وزير الشباب والرياضة قد التقي أمس مع ممثلي الوفد في حفل عشاء أقيم على هامش اجتماعات الأنوكا بحضور وزير الشباب والرياضة النيجيري صنداي دار ومصطفى براف رئيس الأنوكا وبتواجد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة.