شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق اختبارات ناشئي الزمالك في الدقهلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

انطلقت اليوم الأربعاء اختبارات نادي الزمالك لاختيار المواهب داخل محافظة الدقهلية للانضمام إلى قطاعات الناشئين بالقلعة البيضاء، وذلك ضمن خطة إدارة الكرة بالنادي لانتقاء أفضل المواهب من كل محافظات مصر.

وبدأت الاختبارات اليوم الأربعاء بمحافظة الدقهلية كثالث محافظة تم الاستقرار عليها، حيث تم عمل الاختبار على ملاعب نادي طلخا، تحت إشراف لجنة فنية على أعلى مستوى تم اختيارها، وضمت كلا من: هشام يكن كمسئول عن اللجنة، أسامة حسن مشرفا، هشام إبراهيم ومصطفى نجم ومحمد إبراهيم وأحمد زكريا أعضاء فنيين، مصطفي غراب مدرب حراس مرمي كعضو فني، باسم عطا مدير شؤون اللاعبين كمسئول إداري عن اللجنة، محمد السيد استمارات، ووليد عبداللاه عامل مهمات، بالإضافة إلى سيد دبور منسق الاختبارات بالمحافظات.

وشهد اليوم الأول إقبالا كثيفا على الاختبارات للانضمام لقطاعات الناشئين بالزمالك.. حيث تخطي العدد الألف موهبة. ومن المقرر أن يتم استكمال الاختبارات غدا الخميس في محافظة الدقهلية على ملاعب نادي طلخا.