شكرا لقرائتكم خبر عن منافسات قوية في البطولات الأفريقية للجمباز لحجز تذكرة طوكيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يشهد، اليوم الأربعاء، بداية المنافسات القوية في البطولات الافريقية للجمباز الفنى والترامبولين المؤهلة لاولمبياد طوكيو 2020 والتي تستمر حتى 27 مايو الحالي،

حيث تشهد صالة استاد القاهرة منافسات الترامبولين رجال وآنسات، وينافس منتخب مصر لجمياز الترامبولين على مقعد واحد للرجال ومقعد للإناث من أجل التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020.

وتقام منافسات للجمباز الفنى رجال وآنسات بنادى مدينة نصر وينافس منتخب مصر للجمباز الفني على مقعد للفني رجال وآخر للفنى آنسات للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2020.

وتشارك 7 دول في التصفيات الأفريقية لحجز تذكرة طوكيو 2020 وهي الجزائر والمغرب والكاميرون وجنوب أفريقيا ونامبيا ونيجيريا وليبيا، بالإضافة إلى مصر البلد المضيف.

واعتذر منتخب أنجولا عن المشاركة في البطولة.

يمثل منتخب مصر لجمباز الترامبولين في التصفيات أشرقت شريف وملك حمزة ومريم أسامة ومنار أيمن وسيف آسر ومهاب أيمن وخالد حسام وسيف هاني، تحت قيادة الكابتن أحمد سعيد، المدير الفني، والكابتن حسن القاضي والكابتن أحمد أبوالعلا.

بينما يمثل منتخب مصر للجمباز الفني عمرو العربي ومحمد منتصر وزياد خاطر في الرجال وفرح أحمد وجنا هانى وزينة محمد آنسات.

جدير بالذكر أن البطولات الأفريقية المؤهلة لاولمبياد طوكيو 2020 التي تستضيفها مصر حاليًا بروفة نهائية قبل استضافة مصر لبطولة كأس العالم للجمباز الفني مطلع يونيو المقبل والتي تقام لأول مرة في تاريخ البطولة بالقارة السمراء.